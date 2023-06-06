Погибшего под Бахмутом пермяка наградили спецнаградой «Вагнера»

07 июня 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Военнослужащий отличился в боях под Бахмутом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Оханска (Пермский край) Георгий Плешков был посмертно удостоен наградой «Черный крест» от ЧВК Вагнера. Пермяк участвовал в боях за Бахмут (Артемовск) в составе компании, сообщает администрация Оханского округа. «Наш земляк Георгий Плешков, погибший в январе в ходе СВО, награжден ведомственным знаком отличия ЧВК „Черный крест“. Награда была передана супруге воина в прошедшее воскресенье в екатеринбургском офисе частной военной компании „Вагнер“», — сообщает мэрия. «Черный крест» выдается бойцам ЧВК за совершение особо сложных боевых задач. Плешков решил пойти добровольцем в зону СВО, подписав контракт с «Вагнером». Он погиб в январе 2023 года в Бахмуте (Артемовск). Спецоперация по защите мирных жителей Донбасса продолжается с февраля 2022 года. В конце мая глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска в ДНР.

Уроженец Оханска (Пермский край) Георгий Плешков был посмертно удостоен наградой «Черный крест» от ЧВК Вагнера. Пермяк участвовал в боях за Бахмут (Артемовск) в составе компании, сообщает администрация Оханского округа. «Наш земляк Георгий Плешков, погибший в январе в ходе СВО, награжден ведомственным знаком отличия ЧВК „Черный крест“. Награда была передана супруге воина в прошедшее воскресенье в екатеринбургском офисе частной военной компании „Вагнер“», — сообщает мэрия. «Черный крест» выдается бойцам ЧВК за совершение особо сложных боевых задач. Плешков решил пойти добровольцем в зону СВО, подписав контракт с «Вагнером». Он погиб в январе 2023 года в Бахмуте (Артемовск). Спецоперация по защите мирных жителей Донбасса продолжается с февраля 2022 года. В конце мая глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска в ДНР.