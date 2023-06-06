06 июня 2023

Погибшего под Бахмутом пермяка наградили спецнаградой «Вагнера»

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Военнослужащий отличился в боях под Бахмутом Фото:
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Уроженец Оханска (Пермский край) Георгий Плешков был посмертно удостоен наградой «Черный крест» от ЧВК Вагнера. Пермяк участвовал в боях за Бахмут (Артемовск) в составе компании, сообщает администрация Оханского округа.

«Наш земляк Георгий Плешков, погибший в январе в ходе СВО, награжден ведомственным знаком отличия ЧВК „Черный крест“. Награда была передана супруге воина в прошедшее воскресенье в екатеринбургском офисе частной военной компании „Вагнер“», — сообщает мэрия.

«Черный крест» выдается бойцам ЧВК за совершение особо сложных боевых задач. Плешков решил пойти добровольцем в зону СВО, подписав контракт с «Вагнером». Он погиб в январе 2023 года в Бахмуте (Артемовск).

Спецоперация по защите мирных жителей Донбасса продолжается с февраля 2022 года. В конце мая глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска в ДНР.

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Уроженец Оханска (Пермский край) Георгий Плешков был посмертно удостоен наградой «Черный крест» от ЧВК Вагнера. Пермяк участвовал в боях за Бахмут (Артемовск) в составе компании, сообщает администрация Оханского округа. «Наш земляк Георгий Плешков, погибший в январе в ходе СВО, награжден ведомственным знаком отличия ЧВК „Черный крест“. Награда была передана супруге воина в прошедшее воскресенье в екатеринбургском офисе частной военной компании „Вагнер“», — сообщает мэрия. «Черный крест» выдается бойцам ЧВК за совершение особо сложных боевых задач. Плешков решил пойти добровольцем в зону СВО, подписав контракт с «Вагнером». Он погиб в январе 2023 года в Бахмуте (Артемовск). Спецоперация по защите мирных жителей Донбасса продолжается с февраля 2022 года. В конце мая глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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