06 июня 2023

Спикер челябинского заксобрания после отставки станет вице-губернатором

Экс-глава челябинского парламента Лазарев будет курировать связи с Донбассом и новыми субъектами РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Челябинск , лазарев александр
Александр Лазарев получил предложение о новой работе Фото:

Председатель закосбрания Челябинской области Александр Лазарев после отставки получит должность вице-губернатора и будет отвечать за связи с новыми регионами РФ. Об этом сообщили URA.RU 7 июня в пресс-службе правительства области.

«Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять должность заместителя губернатора Челябинской области. Планируется, что в новом качестве Александр Лазарев сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами РФ. Он будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях — Волновахе и Ясиноватой, а также обеспечение иной помощи Донбассу», — пояснили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Алексей Текслер предложил мне ответственное направление работы. Готов приложить максимум усилий для выполнения новых задач», — прокомментировал кадровую перестановку сам Лазарев.

О предстоящем уходе Лазарева стало известно 7 июня. Спикер написал заявление о сложении полномочий, которое депутаты должны утвердить на ближайшей сессии 28 июня.

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Председатель закосбрания Челябинской области Александр Лазарев после отставки получит должность вице-губернатора и будет отвечать за связи с новыми регионами РФ. Об этом сообщили URA.RU 7 июня в пресс-службе правительства области. «Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять должность заместителя губернатора Челябинской области. Планируется, что в новом качестве Александр Лазарев сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами РФ. Он будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях — Волновахе и Ясиноватой, а также обеспечение иной помощи Донбассу», — пояснили в пресс-службе главы региона. «Губернатор Алексей Текслер предложил мне ответственное направление работы. Готов приложить максимум усилий для выполнения новых задач», — прокомментировал кадровую перестановку сам Лазарев. О предстоящем уходе Лазарева стало известно 7 июня. Спикер написал заявление о сложении полномочий, которое депутаты должны утвердить на ближайшей сессии 28 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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