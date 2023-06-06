Спикер челябинского заксобрания после отставки станет вице-губернатором

Председатель закосбрания Челябинской области Александр Лазарев после отставки получит должность вице-губернатора и будет отвечать за связи с новыми регионами РФ. Об этом сообщили URA.RU 7 июня в пресс-службе правительства области.
«Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять должность заместителя губернатора Челябинской области. Планируется, что в новом качестве Александр Лазарев сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами РФ. Он будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях — Волновахе и Ясиноватой, а также обеспечение иной помощи Донбассу», — пояснили в пресс-службе главы региона.
«Губернатор Алексей Текслер предложил мне ответственное направление работы. Готов приложить максимум усилий для выполнения новых задач», — прокомментировал кадровую перестановку сам Лазарев.
О предстоящем уходе Лазарева стало известно 7 июня. Спикер написал заявление о сложении полномочий, которое депутаты должны утвердить на ближайшей сессии 28 июня.
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