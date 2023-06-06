06 июня 2023

Спикер челябинского заксобрания уходит в отставку

Спикер челябинского заксобрания Лазарев уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, лазарев александр
Александру Лазареву предложат новую работу Фото:

Председатель заксобрания Челябинской области Александр Лазарев покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщил 7 июня источник URA.RU в ЗСО.

«Лазарев уже написал заявление. Остается назначить дату заседания, где по этому вопросу проголосуют депутаты. Скорее всего, это произойдет на ближайшей сессии 28 июня. Ему будет предложена новая работа», — рассказал инсайдер.

Лазарев был избран спикером ЗСО в 2021 году, после выборов в новый состав заксобрания и перехода его председателя Владимира Мякуша на другую работу. До работы в парламенте он был мэром Южноуральска.

Отношения между председателем и депутатами челябинского парламента резко обострились весной, вылившись в первый за 27 лет срыв заседания ЗСО. Политблок губернатора потребовал от Лазарева урегулировать все конфликты до конца июня, но приемлемого результата достичь не удалось. В пресс-службе на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

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Председатель заксобрания Челябинской области Александр Лазарев покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщил 7 июня источник URA.RU в ЗСО. «Лазарев уже написал заявление. Остается назначить дату заседания, где по этому вопросу проголосуют депутаты. Скорее всего, это произойдет на ближайшей сессии 28 июня. Ему будет предложена новая работа», — рассказал инсайдер. Лазарев был избран спикером ЗСО в 2021 году, после выборов в новый состав заксобрания и перехода его председателя Владимира Мякуша на другую работу. До работы в парламенте он был мэром Южноуральска. Отношения между председателем и депутатами челябинского парламента резко обострились весной, вылившись в первый за 27 лет срыв заседания ЗСО. Политблок губернатора потребовал от Лазарева урегулировать все конфликты до конца июня, но приемлемого результата достичь не удалось. В пресс-службе на звонок корреспондента URA.RU не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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