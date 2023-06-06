Спикер челябинского заксобрания уходит в отставку

Спикер челябинского заксобрания Лазарев уходит в отставку

07 июня 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Александру Лазареву предложат новую работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель заксобрания Челябинской области Александр Лазарев покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщил 7 июня источник URA.RU в ЗСО. «Лазарев уже написал заявление. Остается назначить дату заседания, где по этому вопросу проголосуют депутаты. Скорее всего, это произойдет на ближайшей сессии 28 июня. Ему будет предложена новая работа», — рассказал инсайдер. Лазарев был избран спикером ЗСО в 2021 году, после выборов в новый состав заксобрания и перехода его председателя Владимира Мякуша на другую работу. До работы в парламенте он был мэром Южноуральска. Отношения между председателем и депутатами челябинского парламента резко обострились весной, вылившись в первый за 27 лет срыв заседания ЗСО. Политблок губернатора потребовал от Лазарева урегулировать все конфликты до конца июня, но приемлемого результата достичь не удалось. В пресс-службе на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Председатель заксобрания Челябинской области Александр Лазарев покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщил 7 июня источник URA.RU в ЗСО. «Лазарев уже написал заявление. Остается назначить дату заседания, где по этому вопросу проголосуют депутаты. Скорее всего, это произойдет на ближайшей сессии 28 июня. Ему будет предложена новая работа», — рассказал инсайдер. Лазарев был избран спикером ЗСО в 2021 году, после выборов в новый состав заксобрания и перехода его председателя Владимира Мякуша на другую работу. До работы в парламенте он был мэром Южноуральска. Отношения между председателем и депутатами челябинского парламента резко обострились весной, вылившись в первый за 27 лет срыв заседания ЗСО. Политблок губернатора потребовал от Лазарева урегулировать все конфликты до конца июня, но приемлемого результата достичь не удалось. В пресс-службе на звонок корреспондента URA.RU не ответили.