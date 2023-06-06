Курганская школьница попала в больницу, выпив опасный сидр

В Курганской области школьница выпила сидр и попала в больницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

Школьница из города Шумиха попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпила разливной напиток «Мистр Сидр», произведенный в Самарской области. О коматозном состоянии молодой девушки сообщили в telegram-канале SHOT.

«Одиннадцатиклассница [из города Шумиха] впала в кому после того, как выпила „Мистер Сидр“ со вкусом пина-колады в Курганской области», — рассказали в канале. По данным информаторов канала, пострадавшая выпила около 2,5 л напитка, произведенного в Самарской области.

По версии канала, две 17-летние девочки купили сладкий сидр в магазине разливных напитков. Вторая девочка не пострадала.

По данным СУ СКР по Курганской области, 4 июня в Шумихе была госпитализирована местная жительница. Ее доставили в больницу с признаками отравления. «Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время продукцию изымают из магазинов.

Прокуратурой округа по данному факту организована проверка. «В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка исполнению законодательства о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции и при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в областной прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская полиция изъяла свыше 17 тысяч литров самарского сидра. Его силовиками передал владелец сети магазинов разливных напитков.