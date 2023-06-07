В курганском городе нашли 17 тысяч литров опасного самарского сидра. Видео

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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, патруль полиции
Курганская полиция изъяла опасный сидр в магазине Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

Сотрудники полиции изъяли на складе в Шадринске (Курганская область) более 17 тысяч литров сидра, произведенного в Самарской области, которым ранее травились россияне. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Зауральские полицейские изъяли в Шадринске крупную партию сидра, произведенного предприятием из Самарской области», — рассказали в полиции. Полицейские задержали на складе напиток, который ранее назвали причиной отравлений и смертей в России.

Опасный сидр хранился у владельца сети магазинов разливных напитков. Один из его магазинов находится в городе Шумиха. По словам мужчины, он свез весь товар в одно месте, когда стало известно о его опасном содержимом. Теперь товар находится под контролем силовиков.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Кургана провели рейды после сообщений об опасных напитках. Мэр Кургана Елена Ситникова рассказала, что в городских магазинах нет в продаже самарского сидра.

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Сотрудники полиции изъяли на складе в Шадринске (Курганская область) более 17 тысяч литров сидра, произведенного в Самарской области, которым ранее травились россияне. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Зауральские полицейские изъяли в Шадринске крупную партию сидра, произведенного предприятием из Самарской области», — рассказали в полиции. Полицейские задержали на складе напиток, который ранее назвали причиной отравлений и смертей в России. Опасный сидр хранился у владельца сети магазинов разливных напитков. Один из его магазинов находится в городе Шумиха. По словам мужчины, он свез весь товар в одно месте, когда стало известно о его опасном содержимом. Теперь товар находится под контролем силовиков. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Кургана провели рейды после сообщений об опасных напитках. Мэр Кургана Елена Ситникова рассказала, что в городских магазинах нет в продаже самарского сидра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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