В курганском городе нашли 17 тысяч литров опасного самарского сидра. Видео

07 июня 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Курганская полиция изъяла опасный сидр в магазине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Сотрудники полиции изъяли на складе в Шадринске (Курганская область) более 17 тысяч литров сидра, произведенного в Самарской области, которым ранее травились россияне. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Зауральские полицейские изъяли в Шадринске крупную партию сидра, произведенного предприятием из Самарской области», — рассказали в полиции. Полицейские задержали на складе напиток, который ранее назвали причиной отравлений и смертей в России. Опасный сидр хранился у владельца сети магазинов разливных напитков. Один из его магазинов находится в городе Шумиха. По словам мужчины, он свез весь товар в одно месте, когда стало известно о его опасном содержимом. Теперь товар находится под контролем силовиков. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Кургана провели рейды после сообщений об опасных напитках. Мэр Кургана Елена Ситникова рассказала, что в городских магазинах нет в продаже самарского сидра.

Сотрудники полиции изъяли на складе в Шадринске (Курганская область) более 17 тысяч литров сидра, произведенного в Самарской области, которым ранее травились россияне. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Зауральские полицейские изъяли в Шадринске крупную партию сидра, произведенного предприятием из Самарской области», — рассказали в полиции. Полицейские задержали на складе напиток, который ранее назвали причиной отравлений и смертей в России. Опасный сидр хранился у владельца сети магазинов разливных напитков. Один из его магазинов находится в городе Шумиха. По словам мужчины, он свез весь товар в одно месте, когда стало известно о его опасном содержимом. Теперь товар находится под контролем силовиков. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Кургана провели рейды после сообщений об опасных напитках. Мэр Кургана Елена Ситникова рассказала, что в городских магазинах нет в продаже самарского сидра.