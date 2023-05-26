Володин посоветовал союзникам США искать альтернативу доллару

26 мая 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Союзникам США следует искать новых партнеров, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Союзники США должны найти альтернативу доллару, чтобы не обрушить свою экономику в будущем. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя госдолг Штатов. «Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . По его словам, доллар становится токсичным. Странам, которые экономически связаны с США, следует использовать другие валюты. Тем самым граждане других государств пострадают меньше от дефолта США. Антироссийские санкции, которые стали вводиться после начала российской спецоперации, привели к тому, что доля доллара в мире стала снижаться в 10 раз быстрее в сравнении с предыдущим десятилетием. С таким заявлением выступил американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис. Однако по информации Международного валютного фонда, миру не грозит глобальная дедолларизация, передает «Национальная служба новостей». В мае госдолг США превысил российский в 107 раз по итогам 2022 года. Таким образом США заняли первое место по государственному долгу среди 13 стран.

Союзники США должны найти альтернативу доллару, чтобы не обрушить свою экономику в будущем. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя госдолг Штатов. «Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, доллар становится токсичным. Странам, которые экономически связаны с США, следует использовать другие валюты. Тем самым граждане других государств пострадают меньше от дефолта США. Антироссийские санкции, которые стали вводиться после начала российской спецоперации, привели к тому, что доля доллара в мире стала снижаться в 10 раз быстрее в сравнении с предыдущим десятилетием. С таким заявлением выступил американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис. Однако по информации Международного валютного фонда, миру не грозит глобальная дедолларизация, передает «Национальная служба новостей». В мае госдолг США превысил российский в 107 раз по итогам 2022 года. Таким образом США заняли первое место по государственному долгу среди 13 стран.