SHOT: диверсанты в Челябинской области сожгли четыре релейных шкафа на железной дороге 07 июня 2023 в 12:44 Размер текста - 17 + Машинист заметил первый поджог около 23:00 на 1978 км перегона Хребет-Сыростан Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе Челябинской области диверсанты сожгли четыре релейных шкафа на железной дороге. Идет поиск подозреваемых. «Сразу четыре релейных шкафа сожгли диверсанты в Челябинской области. Все произошло накануне в Миассе. Оборудование успело выгореть полностью», — сообщается в telegram-канале Shot. Возгорание первого шкафа произошло на 1978 км перегона Хребет-Сыростан в 23:00. Неизвестные отогнули металлическую дверь и подожгли ящик. Полицейские нашли на месте лезвие ножа. На 1984 километре перегона Сыростан-Флюсовая спустя два часа сгорели остальные шкафы. Полицейские продолжают искать диверсантов. URA.RU связалось с УМВД на транспорте по УрФО. Там информацию не комментируют. В Магнитогорске диверсанта, который пытался поджечь военный комиссариат и железную дорогу, разыскали. Источник 4 июня сообщил URA.RU, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб за вознаграждение. Заведено уголовное дело. В Миассе Челябинской области диверсанты сожгли четыре релейных шкафа на железной дороге. Идет поиск подозреваемых. «Сразу четыре релейных шкафа сожгли диверсанты в Челябинской области. Все произошло накануне в Миассе. Оборудование успело выгореть полностью», — сообщается в telegram-канале Shot. Возгорание первого шкафа произошло на 1978 км перегона Хребет-Сыростан в 23:00. Неизвестные отогнули металлическую дверь и подожгли ящик. Полицейские нашли на месте лезвие ножа. На 1984 километре перегона Сыростан-Флюсовая спустя два часа сгорели остальные шкафы. Полицейские продолжают искать диверсантов. URA.RU связалось с УМВД на транспорте по УрФО. Там информацию не комментируют. В Магнитогорске диверсанта, который пытался поджечь военный комиссариат и железную дорогу, разыскали. Источник 4 июня сообщил URA.RU, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб за вознаграждение. Заведено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям