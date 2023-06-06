SHOT: диверсанты в Челябинской области сожгли четыре релейных шкафа на железной дороге

В Миассе Челябинской области диверсанты сожгли четыре релейных шкафа на железной дороге. Идет поиск подозреваемых.
«Сразу четыре релейных шкафа сожгли диверсанты в Челябинской области. Все произошло накануне в Миассе. Оборудование успело выгореть полностью», — сообщается в telegram-канале Shot.
Возгорание первого шкафа произошло на 1978 км перегона Хребет-Сыростан в 23:00. Неизвестные отогнули металлическую дверь и подожгли ящик. Полицейские нашли на месте лезвие ножа. На 1984 километре перегона Сыростан-Флюсовая спустя два часа сгорели остальные шкафы. Полицейские продолжают искать диверсантов.
URA.RU связалось с УМВД на транспорте по УрФО. Там информацию не комментируют.
В Магнитогорске диверсанта, который пытался поджечь военный комиссариат и железную дорогу, разыскали. Источник 4 июня сообщил URA.RU, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб за вознаграждение. Заведено уголовное дело.
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