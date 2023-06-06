06 июня 2023

SHOT: диверсанты в Челябинской области сожгли четыре релейных шкафа на железной дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Электропоезд "Ласточка". Челябинск – Магнитогорск, вокзал, электропоезд ласточка, жд, ночь
Машинист заметил первый поджог около 23:00 на 1978 км перегона Хребет-Сыростан Фото:

В Миассе Челябинской области диверсанты сожгли четыре релейных шкафа на железной дороге. Идет поиск подозреваемых.

«Сразу четыре релейных шкафа сожгли диверсанты в Челябинской области. Все произошло накануне в Миассе. Оборудование успело выгореть полностью», — сообщается в telegram-канале Shot.

Возгорание первого шкафа произошло на 1978 км перегона Хребет-Сыростан в 23:00. Неизвестные отогнули металлическую дверь и подожгли ящик. Полицейские нашли на месте лезвие ножа. На 1984 километре перегона Сыростан-Флюсовая спустя два часа сгорели остальные шкафы. Полицейские продолжают искать диверсантов.

URA.RU связалось с УМВД на транспорте по УрФО. Там информацию не комментируют.

В Магнитогорске диверсанта, который пытался поджечь военный комиссариат и железную дорогу, разыскали. Источник 4 июня сообщил URA.RU, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб за вознаграждение. Заведено уголовное дело.

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В Миассе Челябинской области диверсанты сожгли четыре релейных шкафа на железной дороге. Идет поиск подозреваемых. «Сразу четыре релейных шкафа сожгли диверсанты в Челябинской области. Все произошло накануне в Миассе. Оборудование успело выгореть полностью», — сообщается в telegram-канале Shot. Возгорание первого шкафа произошло на 1978 км перегона Хребет-Сыростан в 23:00. Неизвестные отогнули металлическую дверь и подожгли ящик. Полицейские нашли на месте лезвие ножа. На 1984 километре перегона Сыростан-Флюсовая спустя два часа сгорели остальные шкафы. Полицейские продолжают искать диверсантов. URA.RU связалось с УМВД на транспорте по УрФО. Там информацию не комментируют. В Магнитогорске диверсанта, который пытался поджечь военный комиссариат и железную дорогу, разыскали. Источник 4 июня сообщил URA.RU, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб за вознаграждение. Заведено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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