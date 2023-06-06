Москва доверила Екатеринбургу эксперимент перед выборами президента

ЦИК предложил провести выборы в Свердловской области в электронном формате

07 июня 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Выборы в Свердловской области предложили провести в электронном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сентябрьские выборы в Свердловской области пройдут с использованием технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такое предложение озвучила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Источники URA.RU еще в конце 2022 года анонсировали такое решение. «К нам поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов РФ о проведении ДЭГ на выборах на федеральной платформе. Семь регионов отозвали свои заявки, сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — рассказала Памфилова в ходе брифинга, трансляцию которого вел ЦИК. В число 24 субъектов вошла Свердловская область. Статья по теме Свердловской области доверят репетицию президентских выборов-2024 Теперь вопрос о применении ДЭГ в регионе рассмотрит областной избирком. Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца июня. 10 сентября, в единый день голосования, в Свердловской области пройдут четыре крупные кампании. Главная из них — выборы депутатов гордумы Екатеринбурга. О том, что новый созыв может быть избран с использованием ДЭГ, впервые сообщалось еще в декабре: незадолго до этого началась отработка всех необходимых механизмов. Известно, что с настороженностью к технологии относится екатеринбургская антимэрская коалиция, поскольку ранее ее представители проиграли электронные праймериз «Единой России». Помимо депутатов Екатеринбурга, 10 сентября свердловчане выберут новые созывы дум Верхней Пышмы и Качканара. Также запланированы довыборы в заксобрание по Ирбитскому округу. Применение ДЭГ в Екатеринбурге трактуется как знак особого доверия Москвы к руководству региона: у местного истеблишмента сильна уверенность, что в электронном формате в марте 2024 года пройдут президентские выборы, и использование технологии за полгода до этого считается своеобразным экспериментом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сентябрьские выборы в Свердловской области пройдут с использованием технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такое предложение озвучила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Источники URA.RU еще в конце 2022 года анонсировали такое решение. «К нам поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов РФ о проведении ДЭГ на выборах на федеральной платформе. Семь регионов отозвали свои заявки, сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — рассказала Памфилова в ходе брифинга, трансляцию которого вел ЦИК. В число 24 субъектов вошла Свердловская область. Теперь вопрос о применении ДЭГ в регионе рассмотрит областной избирком. Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца июня. 10 сентября, в единый день голосования, в Свердловской области пройдут четыре крупные кампании. Главная из них — выборы депутатов гордумы Екатеринбурга. О том, что новый созыв может быть избран с использованием ДЭГ, впервые сообщалось еще в декабре: незадолго до этого началась отработка всех необходимых механизмов. Известно, что с настороженностью к технологии относится екатеринбургская антимэрская коалиция, поскольку ранее ее представители проиграли электронные праймериз «Единой России». Помимо депутатов Екатеринбурга, 10 сентября свердловчане выберут новые созывы дум Верхней Пышмы и Качканара. Также запланированы довыборы в заксобрание по Ирбитскому округу. Применение ДЭГ в Екатеринбурге трактуется как знак особого доверия Москвы к руководству региона: у местного истеблишмента сильна уверенность, что в электронном формате в марте 2024 года пройдут президентские выборы, и использование технологии за полгода до этого считается своеобразным экспериментом.