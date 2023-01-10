Свердловской области доверят репетицию президентских выборов-2024

Предстоящие выборы в думу Екатеринбурга могут пройти с применением новой технологии — дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как стало известно URA.RU, такое решение может быть принято в ближайшее время на федеральном уровне. Для свердловского губернатора Евгения Куйвашева это станет необычным сигналом о высоком доверии: в 2024 году новшество собираются использовать на голосовании за президента России, и тестировать его доверяют лишь избранным главам регионов.
Выборы депутатов Екатеринбурга намечены на сентябрь-2023. Уже сейчас кампанию называют самым большим экзаменом за все время работы Куйвашева. Главе региона необходимо учесть интересы нескольких групп влияния и показать хороший результат. Голосование пройдет за полгода до президентских выборов, и по итогам екатеринбургской кампании Кремль будет судить об успешности губернатора.
Между тем выборы в гордуму могут пройти в нестандартных условиях. По информации URA.RU, на федеральном уровне принято решение расширить список регионов, где будет применено дистанционное голосование через систему МФЦ. «Особенно это касается административных центров субъектов», — объясняет источник, знакомый с обсуждениями в Москве.
ДЭГ существует в России с 2019 года. Впервые систему применили в Москве на выборах депутатов городской думы. Эксперимент признали успешным, и уже через год, на референдуме по поправкам в Конституцию, список регионов расширили до двух — Москва и Нижегородская область. Технология вновь показала себя с лучшей стороны, и президент РФ Владимир Путин законодательно разрешил россиянам голосовать онлайн. На выборах в 2021 году к тестированию ДЭГ подключили еще пять регионов, а в 2022-м — уже семь.
По словам источника URA.RU, в этот раз список субъектов, которые испытают онлайн-голосование, может быть увеличен «резко, значительно». «Екатеринбург и выборы в городскую думу как раз очень подходят для испытания», — дает понять собеседник.
Слухи о том, что в их числе может оказаться Свердловская область, ходили в политкругах еще с осени 2022-го. В подтверждение этого звучал довод: в регионе одна из самых развитых систем МФЦ, о чем хорошо известно Москве.
В областной власти на перспективу использования ДЭГ смотрят с оптимизмом. С момента своего появления технология успела показать ряд преимуществ — как для избирателей, так и для организаторов выборов. К плюсам онлайн-голосования, например, относят прозрачность системы: практически исключается возможность манипуляций с бюллетенями. Голоса записываются в электронном формате, а все ключи и коды доступа контролируются Центризбиркомом в Москве. В этом случае «карусели» и какие-либо другие выборные уловки резко теряют значение.
Онлайн-голосование существенно повышает явку на выборах и, следовательно, дает более высокий уровень легитимности избранного органа власти. В то же время ДЭГ считают удобным для избирателей, поскольку отдать свой голос можно из дома или с дачного участка — достаточно иметь доступ к «Госуслугам». Кроме того, электронный формат снижает затраты на работу традиционной избирательной системы, что называют немаловажным в нынешних экономических условиях.
Критики ДЭГ утверждают, что власть использует технологию для завышения своих результатов. Однако этот тезис до сих пор не получил реального подтверждения. В частности, в ходе кампании-2021 в Госдуму Центризбирком обнародовал результаты партий на электронном голосовании, и пропасти между «Единой Россией» и конкурентами там не оказалось: ЕР получила 17% голосов, КПРФ — 14%, «Новые люди» — 7%.
Помимо этого, указывает источник в команде Куйвашева, в пользу ДЭГ есть и серьезная политическая причина. Оппозиция регулярно выступает с заявлениями о том, что она может переиграть провластных кандидатов на поле соцсетей, особенно если проголосует обычно пассивное большинство. И в случае с онлайн-голосованием власть получит шанс доказать, что это не так.
«Правда, для этого надо будет действительно поработать головой — убедить людей, а не пинками загонять их на участки. Поэтому возможна смена информационно-политического блока, понадобятся интеллектуалы, а не солдафоны и истерики», — рассуждает свердловский госслужащий.
Перспектива применения ДЭГ в Екатеринбурге важна еще и потому, что в 2024 году технологию планируют внедрить на выборах президента России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее допускала, что главу государства россияне по всей стране будут избирать онлайн.
Учитывая эту вероятность, в политтусовке начинают воспринимать ДЭГ как особый символ. Считается, что применение онлайн-голосования в том или ином регионе является сигналом о доверии Кремля к местной власти. Неслучайно, что в предыдущие три года технологию давали тестировать только тем губернаторам, которые обладают высоким личным рейтингом. Среди них, к примеру, были кремлевские отличники Сергей Собянин (Москва), Антон Алиханов (Калининградская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Михаил Ведерников (Псковская область) и другие.
Куйвашеву тоже удалось зарекомендовать себя на федеральном уровне. В сентябре 2022-го он без каких-либо трудностей выиграл губернаторские выборы еще в первом туре, набрав рекордные в истории Свердловской области 65,78% голосов. В Кремле, по данным URA.RU, отзывались о кампании Куйвашева как об успешной. А за несколько месяцев до этого, в мае, губернатор удостаивался высокой оценки от президента Путина.
Возможный приход онлайн-голосования в Екатеринбург свидетельствует о доверии Москвы к свердловскому руководству и лично Куйвашеву, соглашается политолог Анатолий Гагарин. По его мнению, так федеральный центр отмечает регионы с высокой политической устойчивостью и управляемостью. «Для Екатеринбурга провести такие выборы было бы показателем передовых позиций», — заключил Гагарин.
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