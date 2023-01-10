Свердловской области доверят репетицию президентских выборов-2024

Москва сделала Куйвашеву намек перед кампанией в Екатеринбурге

10 января 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Выборы-2023 в гордуму Екатеринбурга могут пройти по новой технологии — и это хорошая новость для Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предстоящие выборы в думу Екатеринбурга могут пройти с применением новой технологии — дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как стало известно URA.RU, такое решение может быть принято в ближайшее время на федеральном уровне. Для свердловского губернатора Евгения Куйвашева это станет необычным сигналом о высоком доверии: в 2024 году новшество собираются использовать на голосовании за президента России, и тестировать его доверяют лишь избранным главам регионов. Выборы депутатов Екатеринбурга намечены на сентябрь-2023. Уже сейчас кампанию называют самым большим экзаменом за все время работы Куйвашева. Главе региона необходимо учесть интересы нескольких групп влияния и показать хороший результат. Голосование пройдет за полгода до президентских выборов, и по итогам екатеринбургской кампании Кремль будет судить об успешности губернатора. Кампания в гордуму Екатеринбурга обещает быть одной из самых насыщенных в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Между тем выборы в гордуму могут пройти в нестандартных условиях. По информации URA.RU, на федеральном уровне принято решение расширить список регионов, где будет применено дистанционное голосование через систему МФЦ. «Особенно это касается административных центров субъектов», — объясняет источник, знакомый с обсуждениями в Москве. ДЭГ существует в России с 2019 года. Впервые систему применили в Москве на выборах депутатов городской думы. Эксперимент признали успешным, и уже через год, на референдуме по поправкам в Конституцию, список регионов расширили до двух — Москва и Нижегородская область. Технология вновь показала себя с лучшей стороны, и президент РФ Владимир Путин законодательно разрешил россиянам голосовать онлайн. На выборах в 2021 году к тестированию ДЭГ подключили еще пять регионов, а в 2022-м — уже семь. По словам источника URA.RU, в этот раз список субъектов, которые испытают онлайн-голосование, может быть увеличен «резко, значительно». «Екатеринбург и выборы в городскую думу как раз очень подходят для испытания», — дает понять собеседник. Новость по теме Свердловская область готова к онлайн-голосованию на выборах Слухи о том, что в их числе может оказаться Свердловская область, ходили в политкругах еще с осени 2022-го. В подтверждение этого звучал довод: в регионе одна из самых развитых систем МФЦ, о чем хорошо известно Москве. В областной власти на перспективу использования ДЭГ смотрят с оптимизмом. С момента своего появления технология успела показать ряд преимуществ — как для избирателей, так и для организаторов выборов. К плюсам онлайн-голосования, например, относят прозрачность системы: практически исключается возможность манипуляций с бюллетенями. Голоса записываются в электронном формате, а все ключи и коды доступа контролируются Центризбиркомом в Москве. В этом случае «карусели» и какие-либо другие выборные уловки резко теряют значение. Онлайн-голосование существенно повышает явку на выборах и, следовательно, дает более высокий уровень легитимности избранного органа власти. В то же время ДЭГ считают удобным для избирателей, поскольку отдать свой голос можно из дома или с дачного участка — достаточно иметь доступ к «Госуслугам». Кроме того, электронный формат снижает затраты на работу традиционной избирательной системы, что называют немаловажным в нынешних экономических условиях. ЦИК РФ неоднократно настаивал, что онлайн-голосование — одна из самых прозрачных технологий выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Критики ДЭГ утверждают, что власть использует технологию для завышения своих результатов. Однако этот тезис до сих пор не получил реального подтверждения. В частности, в ходе кампании-2021 в Госдуму Центризбирком обнародовал результаты партий на электронном голосовании, и пропасти между «Единой Россией» и конкурентами там не оказалось: ЕР получила 17% голосов, КПРФ — 14%, «Новые люди» — 7%. Помимо этого, указывает источник в команде Куйвашева, в пользу ДЭГ есть и серьезная политическая причина. Оппозиция регулярно выступает с заявлениями о том, что она может переиграть провластных кандидатов на поле соцсетей, особенно если проголосует обычно пассивное большинство. И в случае с онлайн-голосованием власть получит шанс доказать, что это не так. «Правда, для этого надо будет действительно поработать головой — убедить людей, а не пинками загонять их на участки. Поэтому возможна смена информационно-политического блока, понадобятся интеллектуалы, а не солдафоны и истерики», — рассуждает свердловский госслужащий. Перспектива применения ДЭГ в Екатеринбурге важна еще и потому, что в 2024 году технологию планируют внедрить на выборах президента России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее допускала, что главу государства россияне по всей стране будут избирать онлайн. Для Евгения Куйвашева введение ДЭГ станет хорошей новостью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учитывая эту вероятность, в политтусовке начинают воспринимать ДЭГ как особый символ. Считается, что применение онлайн-голосования в том или ином регионе является сигналом о доверии Кремля к местной власти. Неслучайно, что в предыдущие три года технологию давали тестировать только тем губернаторам, которые обладают высоким личным рейтингом. Среди них, к примеру, были кремлевские отличники Сергей Собянин (Москва), Антон Алиханов (Калининградская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Михаил Ведерников (Псковская область) и другие. Куйвашеву тоже удалось зарекомендовать себя на федеральном уровне. В сентябре 2022-го он без каких-либо трудностей выиграл губернаторские выборы еще в первом туре, набрав рекордные в истории Свердловской области 65,78% голосов. В Кремле, по данным URA.RU, отзывались о кампании Куйвашева как об успешной. А за несколько месяцев до этого, в мае, губернатор удостаивался высокой оценки от президента Путина. Возможный приход онлайн-голосования в Екатеринбург свидетельствует о доверии Москвы к свердловскому руководству и лично Куйвашеву, соглашается политолог Анатолий Гагарин. По его мнению, так федеральный центр отмечает регионы с высокой политической устойчивостью и управляемостью. «Для Екатеринбурга провести такие выборы было бы показателем передовых позиций», — заключил Гагарин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предстоящие выборы в думу Екатеринбурга могут пройти с применением новой технологии — дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как стало известно URA.RU, такое решение может быть принято в ближайшее время на федеральном уровне. Для свердловского губернатора Евгения Куйвашева это станет необычным сигналом о высоком доверии: в 2024 году новшество собираются использовать на голосовании за президента России, и тестировать его доверяют лишь избранным главам регионов. Выборы депутатов Екатеринбурга намечены на сентябрь-2023. Уже сейчас кампанию называют самым большим экзаменом за все время работы Куйвашева. Главе региона необходимо учесть интересы нескольких групп влияния и показать хороший результат. Голосование пройдет за полгода до президентских выборов, и по итогам екатеринбургской кампании Кремль будет судить об успешности губернатора. Между тем выборы в гордуму могут пройти в нестандартных условиях. По информации URA.RU, на федеральном уровне принято решение расширить список регионов, где будет применено дистанционное голосование через систему МФЦ. «Особенно это касается административных центров субъектов», — объясняет источник, знакомый с обсуждениями в Москве. ДЭГ существует в России с 2019 года. Впервые систему применили в Москве на выборах депутатов городской думы. Эксперимент признали успешным, и уже через год, на референдуме по поправкам в Конституцию, список регионов расширили до двух — Москва и Нижегородская область. Технология вновь показала себя с лучшей стороны, и президент РФ Владимир Путин законодательно разрешил россиянам голосовать онлайн. На выборах в 2021 году к тестированию ДЭГ подключили еще пять регионов, а в 2022-м — уже семь. Слухи о том, что в их числе может оказаться Свердловская область, ходили в политкругах еще с осени 2022-го. В подтверждение этого звучал довод: в регионе одна из самых развитых систем МФЦ, о чем хорошо известно Москве. В областной власти на перспективу использования ДЭГ смотрят с оптимизмом. С момента своего появления технология успела показать ряд преимуществ — как для избирателей, так и для организаторов выборов. К плюсам онлайн-голосования, например, относят прозрачность системы: практически исключается возможность манипуляций с бюллетенями. Голоса записываются в электронном формате, а все ключи и коды доступа контролируются Центризбиркомом в Москве. В этом случае «карусели» и какие-либо другие выборные уловки резко теряют значение. Онлайн-голосование существенно повышает явку на выборах и, следовательно, дает более высокий уровень легитимности избранного органа власти. В то же время ДЭГ считают удобным для избирателей, поскольку отдать свой голос можно из дома или с дачного участка — достаточно иметь доступ к «Госуслугам». Кроме того, электронный формат снижает затраты на работу традиционной избирательной системы, что называют немаловажным в нынешних экономических условиях. Критики ДЭГ утверждают, что власть использует технологию для завышения своих результатов. Однако этот тезис до сих пор не получил реального подтверждения. В частности, в ходе кампании-2021 в Госдуму Центризбирком обнародовал результаты партий на электронном голосовании, и пропасти между «Единой Россией» и конкурентами там не оказалось: ЕР получила 17% голосов, КПРФ — 14%, «Новые люди» — 7%. Помимо этого, указывает источник в команде Куйвашева, в пользу ДЭГ есть и серьезная политическая причина. Оппозиция регулярно выступает с заявлениями о том, что она может переиграть провластных кандидатов на поле соцсетей, особенно если проголосует обычно пассивное большинство. И в случае с онлайн-голосованием власть получит шанс доказать, что это не так. Перспектива применения ДЭГ в Екатеринбурге важна еще и потому, что в 2024 году технологию планируют внедрить на выборах президента России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее допускала, что главу государства россияне по всей стране будут избирать онлайн. Учитывая эту вероятность, в политтусовке начинают воспринимать ДЭГ как особый символ. Считается, что применение онлайн-голосования в том или ином регионе является сигналом о доверии Кремля к местной власти. Неслучайно, что в предыдущие три года технологию давали тестировать только тем губернаторам, которые обладают высоким личным рейтингом. Среди них, к примеру, были кремлевские отличники Сергей Собянин (Москва), Антон Алиханов (Калининградская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Михаил Ведерников (Псковская область) и другие. Куйвашеву тоже удалось зарекомендовать себя на федеральном уровне. В сентябре 2022-го он без каких-либо трудностей выиграл губернаторские выборы еще в первом туре, набрав рекордные в истории Свердловской области 65,78% голосов. В Кремле, по данным URA.RU, отзывались о кампании Куйвашева как об успешной. А за несколько месяцев до этого, в мае, губернатор удостаивался высокой оценки от президента Путина. Возможный приход онлайн-голосования в Екатеринбург свидетельствует о доверии Москвы к свердловскому руководству и лично Куйвашеву, соглашается политолог Анатолий Гагарин. По его мнению, так федеральный центр отмечает регионы с высокой политической устойчивостью и управляемостью. «Для Екатеринбурга провести такие выборы было бы показателем передовых позиций», — заключил Гагарин.