В «Росэнергоатоме» назвали провокацией слухи об угрозе Запорожской АЭС

Карчаа: Запорожской АЭС угрожает только Украина

07 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Все угрозы Запорожской АЭС исходят со стороны украинского режима Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запорожской АЭС угрожает только Киев. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Все угрозы Запорожской атомной станции, как исходили со стороны, подконтрольной украинскому режиму, так и исходят по сей день», — сказал Карчаа, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что ядерный инцидент не произошел скорее вопреки, чем благодаря. Ранее Карчаа заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси даже после визита на ЗАЭС вряд ли назовет ВСУ виновным в обстреле станции. Об этом сообщил телеканал 360.

Запорожской АЭС угрожает только Киев. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Все угрозы Запорожской атомной станции, как исходили со стороны, подконтрольной украинскому режиму, так и исходят по сей день», — сказал Карчаа, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что ядерный инцидент не произошел скорее вопреки, чем благодаря. Ранее Карчаа заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси даже после визита на ЗАЭС вряд ли назовет ВСУ виновным в обстреле станции. Об этом сообщил телеканал 360.