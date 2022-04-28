Элла Памфилова: пермские выборы пройдут в новом формате

Глава ЦИК хочет проводить выборы онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с избирательными комиссиями Пермского края 28 апреля заявила, что голосование на муниципальных выборах в 2023 году может быть электронным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

«Была обсуждена возможность применения дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах в следующем году, что возможно, при соответствующей готовности региона и интересе избирателей. Однако дистанционное голосование будет в любом случае проводиться наряду с традиционным», — отметили в крайизбиркоме. Элла Памфилова подчеркнула, что Пермский край «обладает высоким потенциалом в сфере информационных технологий» и активно применяет цифровые сервисы ЦИК.

Это первая встреча председателя ЦИК с региональными ТИКами в таком формате. И эту новую практику ЦИК начал с Пермского края. Сейчас крайизбирком завершает процедуру формирования новых составов ТИК. «Важно, чтобы в избирательной системе Пермского края сохранялся баланс накопленного опыта и открытости к новациям. Не просто идти в ногу со временем, а творчески работать на опережение: тщательно анализируя предшествующий избирательный цикл, и на основе прогнозируемых факторов формировать стратегию грядущих электоральных кампаний», — отметила Памфилова на встрече.

Ранее URA.RU сообщало, что краевая избирательная комиссия внесла в заксобрание пакет поправок в выборное законодательство. Они предусматривают упразднение муниципальных комиссий, введение возможности проведения дистанционного электронного голосования, а также упраздняют практику, которая позволяла оппозиции хитрить на выборах.

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