Выборы в Пермском крае пройдут по новым технологиям

Глава крайизбиркома Игорь Вагин анонсировал применение новых технологий на выборах в 2023 году

12 сентября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

За дистанционным голосованием — будущее, уверены в крайизбиркоме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выборы в местные думы в 2023 году могут пройти с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Внедрение новых технологий поможет решить проблему низкой активностью избирателей. Об этом заявил на заседании Общественного штаба по выборам 12 сентября глава крайизбиркома Игорь Вагин, передает корреспондент URA.RU. Пермский край намерен подать заявку в ЦИК на применение ДЭГ. «Мы все говорим о явке, но ее нельзя поднять, действуя в старой парадигме. Избиратели выбирают ту форму голосования, которая им удобна. За ДЭГ — будущее. А мы должны исходить из интересов жителей. Надеюсь, что у нас все получится, и в следующем году на больших муниципальных кампаниях мы попробуем это реализовать», — отметил Игорь Вагин. Технически регион готов. А всероссийское тестирование ДЭГ весной прошлого года показало, что у жителей есть интерес к технологии. Пермский край вошел в топ-10 регионов по количеству людей, принявших в ней участие. По словам Вагина, применение ДЭГ в 2022 году показало, что жалоб на систему нет, а явка среди заявившихся — около 85%. Ранее депутаты заксобрания по инициативе крайизбиркома внесли поправки в краевое законодательство о выборах, предусмотрев возможность дистанционного электронного голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что Пермский край готов к такому формату.

Выборы в местные думы в 2023 году могут пройти с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Внедрение новых технологий поможет решить проблему низкой активностью избирателей. Об этом заявил на заседании Общественного штаба по выборам 12 сентября глава крайизбиркома Игорь Вагин, передает корреспондент URA.RU. Пермский край намерен подать заявку в ЦИК на применение ДЭГ. «Мы все говорим о явке, но ее нельзя поднять, действуя в старой парадигме. Избиратели выбирают ту форму голосования, которая им удобна. За ДЭГ — будущее. А мы должны исходить из интересов жителей. Надеюсь, что у нас все получится, и в следующем году на больших муниципальных кампаниях мы попробуем это реализовать», — отметил Игорь Вагин. Технически регион готов. А всероссийское тестирование ДЭГ весной прошлого года показало, что у жителей есть интерес к технологии. Пермский край вошел в топ-10 регионов по количеству людей, принявших в ней участие. По словам Вагина, применение ДЭГ в 2022 году показало, что жалоб на систему нет, а явка среди заявившихся — около 85%. Ранее депутаты заксобрания по инициативе крайизбиркома внесли поправки в краевое законодательство о выборах, предусмотрев возможность дистанционного электронного голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что Пермский край готов к такому формату.