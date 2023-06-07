Newsweek раскрыл, к чему приведет провал украинского контрнаступления

Newsweek: Запад задумается о мирных переговорах, если Украина провалит контрнаступление

07 июня 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ создано, чтобы доказать Западу, что помощь не была бесполезной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад задумается о мирных переговорах для прекращения конфликта на Украине, если контрнаступление ВСУ провалится. Об этом заявил профессор университета Нью-Гэмпшир Лоуренс Рирдон. «Если контрнаступление окажется неудачным, США и европейцы <…> могут стать более открытыми для мирных инициатив», — передает слова Рирдона журнал Newsweek. Он отметил, что несмотря на это, страны продолжат поставлять Украине оружие. Эксперт добавил, что наступление Вооруженных сил Украины создано для того, чтобы показать Западу, что его помощь не была бесполезной. По его словам, провал киевского режима даст больше возможностей для западных критиков, которые не поддерживают помощь Украине. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия в течение трех суток предприняла давно обещанное Киевом наступление. По данным российского оборонного ведомства, ВСУ сосредоточили большие силы для наступления на линии соприкосновения, при этом за трехдневный срок украинская сторона потеряла более 1600 человек, передает «Национальная служба новостей». А подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что попытки ВСУ наступить по трем направлениям провалилось.

Запад задумается о мирных переговорах для прекращения конфликта на Украине, если контрнаступление ВСУ провалится. Об этом заявил профессор университета Нью-Гэмпшир Лоуренс Рирдон. «Если контрнаступление окажется неудачным, США и европейцы <…> могут стать более открытыми для мирных инициатив», — передает слова Рирдона журнал Newsweek. Он отметил, что несмотря на это, страны продолжат поставлять Украине оружие. Эксперт добавил, что наступление Вооруженных сил Украины создано для того, чтобы показать Западу, что его помощь не была бесполезной. По его словам, провал киевского режима даст больше возможностей для западных критиков, которые не поддерживают помощь Украине. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия в течение трех суток предприняла давно обещанное Киевом наступление. По данным российского оборонного ведомства, ВСУ сосредоточили большие силы для наступления на линии соприкосновения, при этом за трехдневный срок украинская сторона потеряла более 1600 человек, передает «Национальная служба новостей». А подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что попытки ВСУ наступить по трем направлениям провалилось.