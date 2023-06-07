У пьющей челябинки забрали детей после заявления их бабушки в органы опеки

Детей забрали после того, как их бабушка вызвала сотрудников ПДН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У жительницы Челябинска с диагнозом «алкогольная зависимость» забрали детей после того, как ее мать вызвала подразделение МВД России по делам несовершеннолетних (ПДН). О том, что дети находятся в социальном центре, URA.RU сообщил источник из органов опеки.

«С 5 на 6 мая жительница Челябинска ушла из дома в неизвестном направлении. Бабушка нашла внуков одних и вызвала ПДН. Женщина утверждает, что детей она оставила с бабушкой по договоренности. Дети были помещены в социальный центр, поскольку находились без родителя. Психиатр-нарколог поставил ей синдром зависимости от алкоголя и назначил годовое лечение», — рассказал URA.RU источник.

Женщина за 2022 год девять раз привлекалась по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Три раза детей видели на карнизе шестого этажа и выкидывающими из окон игрушки. Мать в эти моменты спала или была под алкоголем.

В ноябре 2022 года ее собутыльник ушел за сигаретами, забрав с собой полураздетых детей на мороз. Камеры записали, как мужчина тащит мальчика и девочку без колгот и шапки обратно в подъезд. По результатам проверки признали то же административное нарушение (статья 5.35 КоАП РФ), но забирать детей оснований не было.

Дети привязаны к матери, а она регулярно интересуется ими в социальном центре. Администрация центра считает, что детей матери отдавать рано. Рассматривается направление иска по ограничению родительских прав. Женщина считает такое решение незаконным и направила заявление в прокуратуру.

URA.RU совершило звонок в пресс-службу министерства социальных отношений региона. Там на звонок не ответили. В социально-реабилитационном центре, куда поместили малолетних, телефон недоступен.