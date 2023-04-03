Тюменцы останутся без любимой колбасы из-за финансовых проблем производителя

Ялуторовский мясокомбинат имеет серьезные долги и перестал приносить прибыль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени могут остаться без продукции старейшего в области мясокомбината «Ялуторовский» из-за его трудного финансового положения. О возможном банкротстве одного из крупнейших активов холдинга ARSIB говорят финансовые аналитики на основе анализа данных в системе СБИС.

«Судя по данным, мясокомбинат подошел к черте банкротства. Сейчас стоимость бизнеса упала до -200 млн рублей, это значит, что их имущество им уже не принадлежит. У компании есть долги, сумма обязательств на 77 млн рублей превышает активы. Кроме того, стоит понимать, что предприятие уже несколько лет показывает отрицательную доходность», — пояснил URA.RU источник в бизнес-сообществе Тюмени.

По данным сервиса СБИС, у компании нет намерений заявлять о банкротстве. Однако риск финансового краха есть по трем современным методикам анализа. При этом сотрудников мясокомбинат пока не теряет и не сокращает. Известно так же, что с 2020 года у «Ялуторовского» нет в активе ни одного контракта на поставку изделий в заведения Тюменской области.

URA.RU направило письменный запрос руководству холдинга ARSIB, ответ ожидается. Ранее агентство рассказывало о многочисленных претензиях тюменских налоговиков к различным предприятиям, связанным с холдингом ARSIB.