ВСУ за утро выпустили по Белгородской области более 70 ракет

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ВСУ атаковали ракетами Новую Таволжанку Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ выпустили за утро 5 июня по Шебекинскому округу Белгородской области более 70 ракет. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов.

«Украинские боевики выпустили в понедельник утром более 70 снарядов „Град“ по Новой Таволжанке в Белгородской области», — сказал Владимир Жданов. Его слова передает РИА Новости.

Ранее ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что из-за атаки БПЛА в Белгородском районе горел энергетический объект. В результате этого удара украинских сил, по его словам, был один пострадавший.

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ВСУ выпустили за утро 5 июня по Шебекинскому округу Белгородской области более 70 ракет. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов. «Украинские боевики выпустили в понедельник утром более 70 снарядов „Град“ по Новой Таволжанке в Белгородской области», — сказал Владимир Жданов. Его слова передает РИА Новости. Ранее ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что из-за атаки БПЛА в Белгородском районе горел энергетический объект. В результате этого удара украинских сил, по его словам, был один пострадавший.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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