ВСУ за утро выпустили по Белгородской области более 70 ракет

ВСУ атаковали ракетами Новую Таволжанку
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
ВСУ выпустили за утро 5 июня по Шебекинскому округу Белгородской области более 70 ракет. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов.
«Украинские боевики выпустили в понедельник утром более 70 снарядов „Град“ по Новой Таволжанке в Белгородской области», — сказал Владимир Жданов. Его слова передает РИА Новости.
Ранее ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что из-за атаки БПЛА в Белгородском районе горел энергетический объект. В результате этого удара украинских сил, по его словам, был один пострадавший.
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