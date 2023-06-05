ВСУ за утро выпустили по Белгородской области более 70 ракет

05 июня 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали ракетами Новую Таволжанку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ выпустили за утро 5 июня по Шебекинскому округу Белгородской области более 70 ракет. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов. «Украинские боевики выпустили в понедельник утром более 70 снарядов „Град“ по Новой Таволжанке в Белгородской области», — сказал Владимир Жданов. Его слова передает РИА Новости. Ранее ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что из-за атаки БПЛА в Белгородском районе горел энергетический объект. В результате этого удара украинских сил, по его словам, был один пострадавший.

ВСУ выпустили за утро 5 июня по Шебекинскому округу Белгородской области более 70 ракет. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов. «Украинские боевики выпустили в понедельник утром более 70 снарядов „Град“ по Новой Таволжанке в Белгородской области», — сказал Владимир Жданов. Его слова передает РИА Новости. Ранее ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что из-за атаки БПЛА в Белгородском районе горел энергетический объект. В результате этого удара украинских сил, по его словам, был один пострадавший.