Глава СПЧ заявил о необходимости введения квот для детей мигрантов в школах

07 июня 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

В следующем году система обучения в школах будет налажена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Необходимо ввести квоты для детей мигрантов в школах. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Из-за большого количества иностранных детей нарушаются права всех школьников. «Возможно, нужно вводить и квоты. Кому-то это покажется жесткими мерами, нарушающими права человек. Нет, это сегодня мы нарушаем права детей и учителей, которым мешаем работать» — сообщил Валерий Фадеев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Его слова передает telegram-канал СПЧ . Фадеев отметил, что в России есть школы, где половина школьников — это дети мигрантов. По его словам, в таком случае обучение становится тяжелым, потому что нарушаются права всех школьников. «Директора и специалисты, с которыми мы беседовали, говорят, что 20% учеников-мигрантов — это предельный уровень, когда нормальное обучение еще возможно», — заявил он. По мнению политика, Минпросвещению РФ нужно решить данную проблему. Фадеев отметил, что к следующему году система обучения школьников будет отрегулирована. Ранее глава СПЧ заявил, что необходимо лишать родительских прав мигрантов, у которых нет желания, чтобы их дети получали образование. По словам Фадеева, родители должны дать детям образование. Он сообщил, что из-за нежелания иностранцев учить русский язык их детям тяжело адаптироваться в школе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо ввести квоты для детей мигрантов в школах. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Из-за большого количества иностранных детей нарушаются права всех школьников. «Возможно, нужно вводить и квоты. Кому-то это покажется жесткими мерами, нарушающими права человек. Нет, это сегодня мы нарушаем права детей и учителей, которым мешаем работать» — сообщил Валерий Фадеев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Его слова передает telegram-канал СПЧ. Фадеев отметил, что в России есть школы, где половина школьников — это дети мигрантов. По его словам, в таком случае обучение становится тяжелым, потому что нарушаются права всех школьников. «Директора и специалисты, с которыми мы беседовали, говорят, что 20% учеников-мигрантов — это предельный уровень, когда нормальное обучение еще возможно», — заявил он. По мнению политика, Минпросвещению РФ нужно решить данную проблему. Фадеев отметил, что к следующему году система обучения школьников будет отрегулирована. Ранее глава СПЧ заявил, что необходимо лишать родительских прав мигрантов, у которых нет желания, чтобы их дети получали образование. По словам Фадеева, родители должны дать детям образование. Он сообщил, что из-за нежелания иностранцев учить русский язык их детям тяжело адаптироваться в школе.