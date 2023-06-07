Глава СПЧ заявил о необходимости введения квот для детей мигрантов в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
В следующем году система обучения в школах будет налажена Фото:

Необходимо ввести квоты для детей мигрантов в школах. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Из-за большого количества иностранных детей нарушаются права всех школьников.

«Возможно, нужно вводить и квоты. Кому-то это покажется жесткими мерами, нарушающими права человек. Нет, это сегодня мы нарушаем права детей и учителей, которым мешаем работать» — сообщил Валерий Фадеев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Его слова передает telegram-канал СПЧ.

Фадеев отметил, что в России есть школы, где половина школьников — это дети мигрантов. По его словам, в таком случае обучение становится тяжелым, потому что нарушаются права всех школьников. «Директора и специалисты, с которыми мы беседовали, говорят, что 20% учеников-мигрантов — это предельный уровень, когда нормальное обучение еще возможно», — заявил он.

По мнению политика, Минпросвещению РФ нужно решить данную проблему. Фадеев отметил, что к следующему году система обучения школьников будет отрегулирована.

Ранее глава СПЧ заявил, что необходимо лишать родительских прав мигрантов, у которых нет желания, чтобы их дети получали образование. По словам Фадеева, родители должны дать детям образование. Он сообщил, что из-за нежелания иностранцев учить русский язык их детям тяжело адаптироваться в школе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Необходимо ввести квоты для детей мигрантов в школах. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Из-за большого количества иностранных детей нарушаются права всех школьников. «Возможно, нужно вводить и квоты. Кому-то это покажется жесткими мерами, нарушающими права человек. Нет, это сегодня мы нарушаем права детей и учителей, которым мешаем работать» — сообщил Валерий Фадеев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Его слова передает telegram-канал СПЧ. Фадеев отметил, что в России есть школы, где половина школьников — это дети мигрантов. По его словам, в таком случае обучение становится тяжелым, потому что нарушаются права всех школьников. «Директора и специалисты, с которыми мы беседовали, говорят, что 20% учеников-мигрантов — это предельный уровень, когда нормальное обучение еще возможно», — заявил он. По мнению политика, Минпросвещению РФ нужно решить данную проблему. Фадеев отметил, что к следующему году система обучения школьников будет отрегулирована. Ранее глава СПЧ заявил, что необходимо лишать родительских прав мигрантов, у которых нет желания, чтобы их дети получали образование. По словам Фадеева, родители должны дать детям образование. Он сообщил, что из-за нежелания иностранцев учить русский язык их детям тяжело адаптироваться в школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...