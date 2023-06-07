Свердловчане обнаружили мертвую рыбу в зеленой пене на берегу водохранилища. Видео

07 июня 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

На берег Верхнемакаровского водохранилища вынесло большое количество мертвой рыбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Верхнемакаровском водохранилище свердловчане обнаружили на берегу множество мертвой рыбы. Кроме этого, местные жители жалуются на ужасный запах. «Вонища ужасная, полно тухлой рыбы по всему берегу», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Также на видео заметна светло-зеленая пена. Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее аналогичную проблему замечали в Исинском пруду, который является памятником природы областного значения. О гибели рыбы сообщали жители Верхней Салды (Свердловская область).

На Верхнемакаровском водохранилище свердловчане обнаружили на берегу множество мертвой рыбы. Кроме этого, местные жители жалуются на ужасный запах. «Вонища ужасная, полно тухлой рыбы по всему берегу», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Также на видео заметна светло-зеленая пена. Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее аналогичную проблему замечали в Исинском пруду, который является памятником природы областного значения. О гибели рыбы сообщали жители Верхней Салды (Свердловская область).