На Верхнемакаровском водохранилище свердловчане обнаружили на берегу множество мертвой рыбы. Кроме этого, местные жители жалуются на ужасный запах.
«Вонища ужасная, полно тухлой рыбы по всему берегу», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Также на видео заметна светло-зеленая пена.
Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации новости ответа не поступало.
Ранее аналогичную проблему замечали в Исинском пруду, который является памятником природы областного значения. О гибели рыбы сообщали жители Верхней Салды (Свердловская область).
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