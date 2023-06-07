Свердловчане обнаружили мертвую рыбу в зеленой пене на берегу водохранилища. Видео

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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, рыба, сазан
На берег Верхнемакаровского водохранилища вынесло большое количество мертвой рыбы Фото:

На Верхнемакаровском водохранилище свердловчане обнаружили на берегу множество мертвой рыбы. Кроме этого, местные жители жалуются на ужасный запах.

«Вонища ужасная, полно тухлой рыбы по всему берегу», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Также на видео заметна светло-зеленая пена.

Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее аналогичную проблему замечали в Исинском пруду, который является памятником природы областного значения. О гибели рыбы сообщали жители Верхней Салды (Свердловская область).

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На Верхнемакаровском водохранилище свердловчане обнаружили на берегу множество мертвой рыбы. Кроме этого, местные жители жалуются на ужасный запах. «Вонища ужасная, полно тухлой рыбы по всему берегу», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Также на видео заметна светло-зеленая пена. Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее аналогичную проблему замечали в Исинском пруду, который является памятником природы областного значения. О гибели рыбы сообщали жители Верхней Салды (Свердловская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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