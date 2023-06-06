Филиал фонда «Защитники Отечества» помог сыну погибшего ямальца с поступлением в вуз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО в окружной филиал фонда «Защитники Отечества» обратился сын погибшего военного с просьбой помочь ему получить справку из военкомата о гибели отца при выполнении воинского долга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«К нам обратился житель Ямала с просьбой помочь получить справку о гибели отца, которая нужна ему для получения льгот при поступлении на бюджетное отделение высшего учебного заведения. Наши специалисты помогли молодому человеку получить необходимый документ», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества».

За несколько дней работы филиала в организацию поступило уже более 70 обращений от ямальцев. Работники фонда при содействии местной администрации помогли устроить похороны для погибшего военного, у которого не было родственников, также помогли семье военнослужащего приобрести билеты на самолет, несмотря на то, что ранее билетов в наличии не было.

Фонд обеспечивает комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших военнослужащих в целях предоставления мер поддержки по принципу «одного окна». Специалисты фонда помогают при получении единовременной выплаты, положенной в случае гибели военнослужащего, если у членов семьи погибшего нет на руках контракта, оказывают психологическую поддержку, помогают при организации похорон.

Ранее URA.RU рассказало, что 30 мая в Салехарде открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Офис находится по улице Республики 73, также ямальцы могут обратиться к специалистам регионального филиала через аккаунты в социальных сетях.

Адрес и график работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Салехарде Фото: URA.RU