Производитель взрывчатки судится с курганским заводом

Производитель взрывчатки хочет взыскать с «СКТБ «Курганприбор» более 3,6 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Крупный производитель взрывчатых веществ «Завод имени Я.М. Свердлова» из Дзержинска судится с предприятием «СКТБ «Курганприбор». Сумма иска составляет более 3,6 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Федеральное казенное предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова» обратилось с исковым заявлением к АО «СКТБ «Курганприбор». Предприятие требует взыскать 3 063 723 рублей задолженности за оказанные услуги по томографическому исследованию изделий в количестве 18 штук, по проведению факультативных испытаний изделий в количестве двух опытов, а также по проведению приемо-сдаточных испытаний изделий в количестве 5 штук», — говорится в определении арбитража. Кроме того, завод из Дзержинска требует выплатить проценты за несвоевременную оплату оказанных услуг в размере 587,3 тысяч рублей и возместить расходы на

На сайте Арбитражного суда указано, что исковое заявление принято к производству. Следующее заседание назначено на 26 июня 2023 года.

URA.RU направило официальные запросы на предприятия ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» и АО «СКТБ «Курганприбор». Информация будет дополнена, как только будет получен ответ.

Ранее URA.RU писало, что бывшего завода курганского сенатора хотят взыскать сотни тысяч рублей. Компания «ТД ЕВРАЗИЯ» из Екатеринбурга подала иск на «СКТБ «Курганприбор». Также сообщалось, что завод «Курганстальмост» отсудил у московской компании более 146 млн за долги.