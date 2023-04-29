С бывшего завода курганского сенатора хотят взыскать сотни тысяч рублей

Компания из Екатеринбурга судится с АО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор» из-за долгов и набежавших процентов. Сумма исковых требований превышает 240 тысяч рублей, указано в судебных документах. Ранее учредителем курганского предприятия был сенатор Сергей Муратов.
«ООО «ТД ЕВРАЗИЯ» (город Екатеринбург) обратилось с исковым заявлением к АО «СКТБ «Курганприбор» (город Курган) о взыскании задолженности в размере 2 010 рублей по устному договору, 240 рублей 42 копеек, процентов за пользование чужим денежными средствами (с 28.01.2022 по 06.04.2023) с продолжением начисления по день фактического исполнения обязательств, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей. Истец также просит возложит на ответчика расходы по оплате юридических услуг в размере 25 000 рублей», — написано в решении Арбитражного суда.
Стороны еще могут договориться и решить дело мирным путем. Суд установил срок до 10 мая.
Ранее сообщалось о судебном разбирательстве между курганским оборонным заводом и производителем самоходных гаубиц из Екатеринбурга. Тогда сумма иска составила порядка 2,5 миллионов рублей.
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