Некоторым пермякам уже посчастливилось найти белые грибы
В лесах Пермского края появились первые в этом году красноголовики и белые грибы. Урожаем собранных грибов жители хвастаются в паблике «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«Первые белые грибочки. Собраны 2 июня», — написала Елена Гневашева, прикрепив к своей записи фотографию. Жители региона также делятся местами сбора грибов. По словам Марии Петуниной, красноголовики она собирала вблизи деревни Бобки. Андрей Павлов советует грибникам отправиться на «тихую охоту» в Усть-Качку.
URA.RU рассказывало, что грибной сезон в Прикамье открылся в мае. Первой «добычей» жителей региона стали сморчки.
Вот такие белые грибы нашла пермячка Елена Гневашева
В лесах Пермского края начали появляться первые красноголовики
Пермяк Павел Медведев рассказал пользователям Сети, что собирал эти грибы в Пермском районе
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