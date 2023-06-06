06 июня 2023

Пермяки хвастаются в соцсетях урожаем грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Некоторым пермякам уже посчастливилось найти белые грибы Фото:

В лесах Пермского края появились первые в этом году красноголовики и белые грибы. Урожаем собранных грибов жители хвастаются в паблике «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Первые белые грибочки. Собраны 2 июня», — написала Елена Гневашева, прикрепив к своей записи фотографию. Жители региона также делятся местами сбора грибов. По словам Марии Петуниной, красноголовики она собирала вблизи деревни Бобки. Андрей Павлов советует грибникам отправиться на «тихую охоту» в Усть-Качку.

URA.RU рассказывало, что грибной сезон в Прикамье открылся в мае. Первой «добычей» жителей региона стали сморчки.

Вот такие белые грибы нашла пермячка Елена Гневашева
Вот такие белые грибы нашла пермячка Елена Гневашева
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В лесах Пермского края начали появляться первые красноголовики
В лесах Пермского края начали появляться первые красноголовики
Фото:
Пермяк Павел Медведев рассказал пользователям Сети, что собирал эти грибы в Пермском районе
Пермяк Павел Медведев рассказал пользователям Сети, что собирал эти грибы в Пермском районе
Фото:

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В лесах Пермского края появились первые в этом году красноголовики и белые грибы. Урожаем собранных грибов жители хвастаются в паблике «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Первые белые грибочки. Собраны 2 июня», — написала Елена Гневашева, прикрепив к своей записи фотографию. Жители региона также делятся местами сбора грибов. По словам Марии Петуниной, красноголовики она собирала вблизи деревни Бобки. Андрей Павлов советует грибникам отправиться на «тихую охоту» в Усть-Качку. URA.RU рассказывало, что грибной сезон в Прикамье открылся в мае. Первой «добычей» жителей региона стали сморчки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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