Куйвашев выбрал ответственных за эксперимент на выборах в Екатеринбурге

Отвечать за применение ДЭГ в Свердловской области будут замгубернатора Ионин и министр Пономарьков

Евгений Куйвашев сделал своего зама и министра ответственными за ДЭГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кураторами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Свердловской области стали «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин и министр цифровизации Михаил Пономарьков. Как стало известно URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев поручил им отвечать за организационную и техническую подготовку процесса.

О применении ДЭГ на свердловских выборах стало известно 7 июня. Центризбирком РФ включил область в список 24 регионов, которые протестируют технологию ближайшей осенью. Считается, что Свердловская область заслужила право на ДЭГ, показав высокий уровень проведения праймериз «Единой России»: в электронном партийном голосовании приняли участие десятки свердловчан, и процедура прошла без технических сбоев.

По словам источника в областном правительстве, Ионин и Пономарьков будут отвечать как за техническую подготовку ДЭГ, так и за его продвижение. Как пояснил URA.RU сам замгубернатора, Центризбирком, принимая решение о введении ДЭГ в Свердловской области, оценивал готовность региона к подобным мероприятиям.

«Мы на высоком уровне, без сбоев провели зачисление в первые классы, организовали голосование за объекты благоустройства. На федеральном уровне это оценили, когда принимали решение [о регионах с ДЭГ]. В сравнении с тем, что было несколько лет назад, у области стало значительно больше компетенций. В плане оснащения, как я и раньше говорил, мы готовы к проведению электронного голосования. И да, действительно, техническим сопровождением будет заниматься минцифры, которое курирую я», — рассказал Ионин.

Источники URA.RU еще в декабре анонсировали появление ДЭГ в Свердловской области. 10 сентября в регионе пройдут выборы депутатов дум Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара, а также довыборы в заксобрание по Ирбитскому округу. Применение ДЭГ в столице Урала считается экспериментом Москвы перед президентскими выборами в марте 2024 года.