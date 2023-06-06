Пермский омбудсмен рассказал о попавшем в плен военнослужащем из Кизела

32-летний военнослужащий из Пермского края оказался в украинском плену

07 июня 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Уроженец Кизела находится в украинском плену Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец города Кизел Пермского края Андрей Ведерников, принимающий участие в спецоперации, находится в украинском плену. Информация об этом накануне появилась в соцсетях, уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко подтвердил ее URA.RU. По его словам, обращение от матери 32-летнего пермяка поступило в аппарат омбудсмена еще в середине мая. «Сначала мы по телефону обсудили ситуацию с матерью Андрея, а затем и с главой Кизела Андреем Родыгиным. Оперативно подготовили необходимые документы и направили их в Москву. После размещения информации [о пропавшем военнослужащем] в соцсетях еще раз связывались с Москвой, все необходимые документы в курирующие ведомства направлены. Надеюсь, что Андрей уже включен в списки на обмен», — сказал Сапко, отметив, что держит эту ситуацию на контроле. Сапко добавил также, что аппарат пермского омбудсмена «параллельно выстроил взаимодействие с Красным крестом» в вопросе обмена пленными. Сейчас в украинском плену находятся трое военнослужащих из Пермского края, еще 21 числятся пропавшими без вести, добавил Сапко.

Уроженец города Кизел Пермского края Андрей Ведерников, принимающий участие в спецоперации, находится в украинском плену. Информация об этом накануне появилась в соцсетях, уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко подтвердил ее URA.RU. По его словам, обращение от матери 32-летнего пермяка поступило в аппарат омбудсмена еще в середине мая. «Сначала мы по телефону обсудили ситуацию с матерью Андрея, а затем и с главой Кизела Андреем Родыгиным. Оперативно подготовили необходимые документы и направили их в Москву. После размещения информации [о пропавшем военнослужащем] в соцсетях еще раз связывались с Москвой, все необходимые документы в курирующие ведомства направлены. Надеюсь, что Андрей уже включен в списки на обмен», — сказал Сапко, отметив, что держит эту ситуацию на контроле. Сапко добавил также, что аппарат пермского омбудсмена «параллельно выстроил взаимодействие с Красным крестом» в вопросе обмена пленными. Сейчас в украинском плену находятся трое военнослужащих из Пермского края, еще 21 числятся пропавшими без вести, добавил Сапко.