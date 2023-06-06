06 июня 2023

Пермский омбудсмен рассказал о попавшем в плен военнослужащем из Кизела

32-летний военнослужащий из Пермского края оказался в украинском плену
© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Уроженец Кизела находится в украинском плену Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец города Кизел Пермского края Андрей Ведерников, принимающий участие в спецоперации, находится в украинском плену. Информация об этом накануне появилась в соцсетях, уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко подтвердил ее URA.RU. По его словам, обращение от матери 32-летнего пермяка поступило в аппарат омбудсмена еще в середине мая.

«Сначала мы по телефону обсудили ситуацию с матерью Андрея, а затем и с главой Кизела Андреем Родыгиным. Оперативно подготовили необходимые документы и направили их в Москву. После размещения информации [о пропавшем военнослужащем] в соцсетях еще раз связывались с Москвой, все необходимые документы в курирующие ведомства направлены. Надеюсь, что Андрей уже включен в списки на обмен», — сказал Сапко, отметив, что держит эту ситуацию на контроле.

Сапко добавил также, что аппарат пермского омбудсмена «параллельно выстроил взаимодействие с Красным крестом» в вопросе обмена пленными. Сейчас в украинском плену находятся трое военнослужащих из Пермского края, еще 21 числятся пропавшими без вести, добавил Сапко.

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Уроженец города Кизел Пермского края Андрей Ведерников, принимающий участие в спецоперации, находится в украинском плену. Информация об этом накануне появилась в соцсетях, уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко подтвердил ее URA.RU. По его словам, обращение от матери 32-летнего пермяка поступило в аппарат омбудсмена еще в середине мая. «Сначала мы по телефону обсудили ситуацию с матерью Андрея, а затем и с главой Кизела Андреем Родыгиным. Оперативно подготовили необходимые документы и направили их в Москву. После размещения информации [о пропавшем военнослужащем] в соцсетях еще раз связывались с Москвой, все необходимые документы в курирующие ведомства направлены. Надеюсь, что Андрей уже включен в списки на обмен», — сказал Сапко, отметив, что держит эту ситуацию на контроле. Сапко добавил также, что аппарат пермского омбудсмена «параллельно выстроил взаимодействие с Красным крестом» в вопросе обмена пленными. Сейчас в украинском плену находятся трое военнослужащих из Пермского края, еще 21 числятся пропавшими без вести, добавил Сапко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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