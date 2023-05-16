Красный Крест готов выступить посредником в обмене пленными между РФ и Украиной

Международный комитет Красного Креста (МККК) выступил с предложением стать посредником для обмена военнопленными между Россией и Украиной, но пока представители организации к этому процесс не подключены. Об этом рассказал глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов.
«Мы выступаем с такими предложениями как беспристрастная нейтральная организация. Но на сегодняшний день МККК по-прежнему не участвует в процессе обмена пленными. Однако мы остаемся в контакте с обеими сторонами», — отметил Ихтияр Асланов в интервью «Известиям», отвечая на вопрос о возможности посредничества.
Важным фактором для МККК также остается принцип non-refoulement, что подразумевает под собой недопустимость принудительного возвращения, когда человеку там грозит опасность или на него могут оказывать давление. Также организация занимается поиском пропавших без вести с привлечением национальных справочных бюро России и Украины. Красный крест регистрирует обращения близких и открывает собственные поисковые запросы. Работа в этом направлении ведется с обеими сторонами, чтобы уменьшить число пропавших без вести людей.
Ранее украинские военные попросили президента Украины Владимира Зеленского ускориться с обменом военнопленных. В своем видеообращении украинские военнослужащие отметили, что у президента нет морального права откладывать этот процесс.
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