Курганские полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя

07 июня 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лебяжьевском округе (Курганская область) полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль с пьяным водителем. Об этом 7 июня сообщил telegram-канал «Полиция Курганской области». «В Лебяжьевском округе полицейские выявили нетрезвого водителя „Нивы“, который в вечернее время промчался мимо них без включенных фар и был не пристегнут ремнем безопасности. Требование автоинспекторов об остановке нарушитель проигнорировал и направился в сторону деревни Фрунзе. Полицейские применили табельное оружие», — написано в посте. По информации ведомства, после предупредительного выстрела в воздух мужчина лишь увеличил скорость. Стрелять по колесам, как отметили полицейские, не пришлось, поскольку лихач был блокирован в лесном массиве. «Сотрудники полиции отстранили задержанного от управления автомобилем и составили административные протоколы по 6 статьям КоАП РФ», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники Госавтоинспекции остановили жителя Кетовского округа, который с признаками опьянения был за рулем чужого автомобиля. Подозреваемый на угнанной машине ехал за спиртным.

В Лебяжьевском округе (Курганская область) полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль с пьяным водителем. Об этом 7 июня сообщил telegram-канал «Полиция Курганской области». «В Лебяжьевском округе полицейские выявили нетрезвого водителя „Нивы“, который в вечернее время промчался мимо них без включенных фар и был не пристегнут ремнем безопасности. Требование автоинспекторов об остановке нарушитель проигнорировал и направился в сторону деревни Фрунзе. Полицейские применили табельное оружие», — написано в посте. По информации ведомства, после предупредительного выстрела в воздух мужчина лишь увеличил скорость. Стрелять по колесам, как отметили полицейские, не пришлось, поскольку лихач был блокирован в лесном массиве. «Сотрудники полиции отстранили задержанного от управления автомобилем и составили административные протоколы по 6 статьям КоАП РФ», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники Госавтоинспекции остановили жителя Кетовского округа, который с признаками опьянения был за рулем чужого автомобиля. Подозреваемый на угнанной машине ехал за спиртным.