06 июня 2023

Курганские полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
Курганские полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного водителя Фото:

В Лебяжьевском округе (Курганская область) полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль с пьяным водителем. Об этом 7 июня сообщил telegram-канал «Полиция Курганской области».

«В Лебяжьевском округе полицейские выявили нетрезвого водителя „Нивы“, который в вечернее время промчался мимо них без включенных фар и был не пристегнут ремнем безопасности. Требование автоинспекторов об остановке нарушитель проигнорировал и направился в сторону деревни Фрунзе. Полицейские применили табельное оружие», — написано в посте.

По информации ведомства, после предупредительного выстрела в воздух мужчина лишь увеличил скорость. Стрелять по колесам, как отметили полицейские, не пришлось, поскольку лихач был блокирован в лесном массиве. «Сотрудники полиции отстранили задержанного от управления автомобилем и составили административные протоколы по 6 статьям КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники Госавтоинспекции остановили жителя Кетовского округа, который с признаками опьянения был за рулем чужого автомобиля. Подозреваемый на угнанной машине ехал за спиртным.

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В Лебяжьевском округе (Курганская область) полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль с пьяным водителем. Об этом 7 июня сообщил telegram-канал «Полиция Курганской области». «В Лебяжьевском округе полицейские выявили нетрезвого водителя „Нивы“, который в вечернее время промчался мимо них без включенных фар и был не пристегнут ремнем безопасности. Требование автоинспекторов об остановке нарушитель проигнорировал и направился в сторону деревни Фрунзе. Полицейские применили табельное оружие», — написано в посте. По информации ведомства, после предупредительного выстрела в воздух мужчина лишь увеличил скорость. Стрелять по колесам, как отметили полицейские, не пришлось, поскольку лихач был блокирован в лесном массиве. «Сотрудники полиции отстранили задержанного от управления автомобилем и составили административные протоколы по 6 статьям КоАП РФ», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники Госавтоинспекции остановили жителя Кетовского округа, который с признаками опьянения был за рулем чужого автомобиля. Подозреваемый на угнанной машине ехал за спиртным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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