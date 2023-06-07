Свердловский пиарщик показал, как в Бахмуте используют технику, подаренную екатеринбуржцами

Российские военнослужащие в Бахмуте используют квадроциклы, подаренные екатеринбуржцами, чтобы эвакуировать раненных. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов, который отправился в зону СВО.
«Фрирайд по окрестностям Бахмута на подаренном добрыми екатеринбуржцами квадроцикле. Используется для эвакуации раненых и подвоза всего там, где автомобили не проходят», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщил что 20 мая Бахмут был полностью взят.
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