07 июня 2023

Свердловский пиарщик показал, как в Бахмуте используют технику, подаренную екатеринбуржцами

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Генеральная репетиция парада войск ЦВО на площади 1905 года. Екатеринбург, квадроцикл, армейский мотовездеход ам-1
В Бахмуте российские военные используют квадроциклы, чтобы эвакуировать раненных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие в Бахмуте используют квадроциклы, подаренные екатеринбуржцами, чтобы эвакуировать раненных. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов, который отправился в зону СВО.

«Фрирайд по окрестностям Бахмута на подаренном добрыми екатеринбуржцами квадроцикле. Используется для эвакуации раненых и подвоза всего там, где автомобили не проходят», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщил что 20 мая Бахмут был полностью взят.

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Российские военнослужащие в Бахмуте используют квадроциклы, подаренные екатеринбуржцами, чтобы эвакуировать раненных. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов, который отправился в зону СВО. «Фрирайд по окрестностям Бахмута на подаренном добрыми екатеринбуржцами квадроцикле. Используется для эвакуации раненых и подвоза всего там, где автомобили не проходят», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале. Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщил что 20 мая Бахмут был полностью взят.
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