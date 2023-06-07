Свердловский пиарщик показал, как в Бахмуте используют технику, подаренную екатеринбуржцами

07 июня 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

В Бахмуте российские военные используют квадроциклы, чтобы эвакуировать раненных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие в Бахмуте используют квадроциклы, подаренные екатеринбуржцами, чтобы эвакуировать раненных. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов, который отправился в зону СВО. «Фрирайд по окрестностям Бахмута на подаренном добрыми екатеринбуржцами квадроцикле. Используется для эвакуации раненых и подвоза всего там, где автомобили не проходят», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале. Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщил что 20 мая Бахмут был полностью взят.

Российские военнослужащие в Бахмуте используют квадроциклы, подаренные екатеринбуржцами, чтобы эвакуировать раненных. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов, который отправился в зону СВО. «Фрирайд по окрестностям Бахмута на подаренном добрыми екатеринбуржцами квадроцикле. Используется для эвакуации раненых и подвоза всего там, где автомобили не проходят», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале. Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщил что 20 мая Бахмут был полностью взят.