Читателей «Гуанча» разозлили обвинения Украины в подрыве Каховской ГЭС в адрес РФ

07 июня 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

В Китае разозлились на обвинения Украины в теракте на Каховской ГЭС Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В Китае пользователи с иронией отреагировали на обвинения Украины Россию в подрыве по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. По мнению одного из пользователей, власти Киева держат весь мир за дураков. «Зачем России подрывать ГЭС на ее территории? Да как такое представляется возможным? Украина держит всех за дураков?» — написал один из читателей китайского издания « Гуаньча ». Другой комментатор уверен, что, учитывая подрывы Вооруженными силами Украины (ВСУ) газопровода «Северные потоки», всему миру ясна причастность к этому украинских националистов. По словам еще одного комментатора, Украина может рассчитывать лишь на подобные теракты, потеряв возможность перейти в контрнаступление. «Это делают, чтобы создать видимость активности и максимально затянуть конфликт», — считает пользователь. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ударов ВСУ была разрушена плотина ГЭС. Прорыв может привести к затоплению около 300 домов в Новой Каховке. Городские власти после ЧП уже начали эвакуировать население.

В Китае пользователи с иронией отреагировали на обвинения Украины Россию в подрыве по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. По мнению одного из пользователей, власти Киева держат весь мир за дураков. «Зачем России подрывать ГЭС на ее территории? Да как такое представляется возможным? Украина держит всех за дураков?» — написал один из читателей китайского издания «Гуаньча». Другой комментатор уверен, что, учитывая подрывы Вооруженными силами Украины (ВСУ) газопровода «Северные потоки», всему миру ясна причастность к этому украинских националистов. По словам еще одного комментатора, Украина может рассчитывать лишь на подобные теракты, потеряв возможность перейти в контрнаступление. «Это делают, чтобы создать видимость активности и максимально затянуть конфликт», — считает пользователь. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ударов ВСУ была разрушена плотина ГЭС. Прорыв может привести к затоплению около 300 домов в Новой Каховке. Городские власти после ЧП уже начали эвакуировать население.