07 июня 2023

Скорость течения Днепра выросла в 10 раз после разрушения Каховской ГЭС

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Виды Херсона. Херсон, катер, лето, отдых, река, днепр
За каждым затопленным районом закрепят куратора, заявил Алексеенко Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС скорость течения Днепра выросла в 10 раз. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз», — написал Алексеенко у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что чиновниками было принято решение закрепить за каждым затопленным районом ответственного куратора. Их отберут из числа зампредов правительства.

Вооруженные силы Украины атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. После этого в Херсонской области были затоплены населенные пункты. В связи с этой ситуацией в регионе ввели режим ЧС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси выразил опасения, поскольку подрыв ГЭС может лишить Запорожскую АЭС охлаждения и привести к повреждению реакторов.

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После разрушения Каховской ГЭС скорость течения Днепра выросла в 10 раз. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко. «Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз», — написал Алексеенко у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что чиновниками было принято решение закрепить за каждым затопленным районом ответственного куратора. Их отберут из числа зампредов правительства. Вооруженные силы Украины атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. После этого в Херсонской области были затоплены населенные пункты. В связи с этой ситуацией в регионе ввели режим ЧС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси выразил опасения, поскольку подрыв ГЭС может лишить Запорожскую АЭС охлаждения и привести к повреждению реакторов.
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