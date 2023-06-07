Скорость течения Днепра выросла в 10 раз после разрушения Каховской ГЭС

08 июня 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

За каждым затопленным районом закрепят куратора, заявил Алексеенко Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС После разрушения Каховской ГЭС скорость течения Днепра выросла в 10 раз. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко. «Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз», — написал Алексеенко у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что чиновниками было принято решение закрепить за каждым затопленным районом ответственного куратора. Их отберут из числа зампредов правительства. Вооруженные силы Украины атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. После этого в Херсонской области были затоплены населенные пункты. В связи с этой ситуацией в регионе ввели режим ЧС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси выразил опасения, поскольку подрыв ГЭС может лишить Запорожскую АЭС охлаждения и привести к повреждению реакторов.

После разрушения Каховской ГЭС скорость течения Днепра выросла в 10 раз. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко. «Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз», — написал Алексеенко у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что чиновниками было принято решение закрепить за каждым затопленным районом ответственного куратора. Их отберут из числа зампредов правительства. Вооруженные силы Украины атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. После этого в Херсонской области были затоплены населенные пункты. В связи с этой ситуацией в регионе ввели режим ЧС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси выразил опасения, поскольку подрыв ГЭС может лишить Запорожскую АЭС охлаждения и привести к повреждению реакторов.