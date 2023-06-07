В Херсонской области введен режим ЧС

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Наводнение. Нижневартовск, наводнение, потоп
В Херсонской области ввели режим ЧС из-за наводнения Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Херсонской области из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Режим чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области», — передает агентство. Оно ссылается на экстренные службы. Украина подорвала Каховскую ГЭС 6 июня.

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В Херсонской области из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС. «Режим чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области», — передает агентство. Оно ссылается на экстренные службы. Украина подорвала Каховскую ГЭС 6 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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