В Херсонской области введен режим ЧС

В Херсонской области ввели режим ЧС из-за наводнения
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
В Херсонской области из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.
«Режим чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области», — передает агентство. Оно ссылается на экстренные службы. Украина подорвала Каховскую ГЭС 6 июня.
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