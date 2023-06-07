07 июня 2023
06 июня 2023

Пять озер полностью пересохли в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха. Челябинск., засуха, такыр, земля, сушь
В Курганской области пересохли несколько озер Фото:

За последние три года в Курганской области прекратили свое существование пять озер. Об этом сообщил telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».

«Сравнивались спутниковые снимки за май 2019 года и июнь 2023 года. Можно выделить ряд озер, которые за этот срок прекратили существование. Это озеро Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики», — написано в посте.

По данным метеорологов за последние 36 месяцев каждый второй месяц был с дефицитом осадков. С апреля по ноябрь 2021 года в сумме выпало 176 мм осадков, что составляет 55% от нормы. В посте говорится, что в 2022 году было всего 2 месяца, когда осадки превысили норму, а за 2023 год не было ни одного месяца с избыточными осадками. Накопленный дефицит влаги привел не только к сильному падению уровня рек, но и к пересыханию озер в Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане стояла аномальная жара. Был превышен температурный максимум июня 1955 года.

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За последние три года в Курганской области прекратили свое существование пять озер. Об этом сообщил telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане». «Сравнивались спутниковые снимки за май 2019 года и июнь 2023 года. Можно выделить ряд озер, которые за этот срок прекратили существование. Это озеро Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики», — написано в посте. По данным метеорологов за последние 36 месяцев каждый второй месяц был с дефицитом осадков. С апреля по ноябрь 2021 года в сумме выпало 176 мм осадков, что составляет 55% от нормы. В посте говорится, что в 2022 году было всего 2 месяца, когда осадки превысили норму, а за 2023 год не было ни одного месяца с избыточными осадками. Накопленный дефицит влаги привел не только к сильному падению уровня рек, но и к пересыханию озер в Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стояла аномальная жара. Был превышен температурный максимум июня 1955 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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