Пять озер полностью пересохли в Курганской области

08 июня 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

В Курганской области пересохли несколько озер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За последние три года в Курганской области прекратили свое существование пять озер. Об этом сообщил telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане». «Сравнивались спутниковые снимки за май 2019 года и июнь 2023 года. Можно выделить ряд озер, которые за этот срок прекратили существование. Это озеро Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики», — написано в посте. По данным метеорологов за последние 36 месяцев каждый второй месяц был с дефицитом осадков. С апреля по ноябрь 2021 года в сумме выпало 176 мм осадков, что составляет 55% от нормы. В посте говорится, что в 2022 году было всего 2 месяца, когда осадки превысили норму, а за 2023 год не было ни одного месяца с избыточными осадками. Накопленный дефицит влаги привел не только к сильному падению уровня рек, но и к пересыханию озер в Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стояла аномальная жара. Был превышен температурный максимум июня 1955 года.

За последние три года в Курганской области прекратили свое существование пять озер. Об этом сообщил telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане». «Сравнивались спутниковые снимки за май 2019 года и июнь 2023 года. Можно выделить ряд озер, которые за этот срок прекратили существование. Это озеро Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики», — написано в посте. По данным метеорологов за последние 36 месяцев каждый второй месяц был с дефицитом осадков. С апреля по ноябрь 2021 года в сумме выпало 176 мм осадков, что составляет 55% от нормы. В посте говорится, что в 2022 году было всего 2 месяца, когда осадки превысили норму, а за 2023 год не было ни одного месяца с избыточными осадками. Накопленный дефицит влаги привел не только к сильному падению уровня рек, но и к пересыханию озер в Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стояла аномальная жара. Был превышен температурный максимум июня 1955 года.