Экс-генсек НАТО назвал условие ввода войск альянса на Украину

НАТО введет войска на Украину и примет в конфликте непосредственное участие, если Вашингтон откажется предоставить Киеву гарантии безопасности. С таким заявлением выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину. Если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — выразил свое мнение Расмуссен в интервью The Guardian.
Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил, что НАТО хотят отправить военный контингент на Украину, поскольку ВСУ сталкиваются с большими потерями. Кроме того экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал URA.RU о том, что НАТО увеличивает группировку на границах с Россией и рассматривает возможность вторжения.
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