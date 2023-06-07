Экс-генсек НАТО назвал условие ввода войск альянса на Украину

Экс-генсек НАТО Расмуссен: альянс введут войска на Украину, если США не предоставят гарантий безопасности

08 июня 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

НАТО может рассмотреть вариант участия в конфликте, считает Расмуссен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО введет войска на Украину и примет в конфликте непосредственное участие, если Вашингтон откажется предоставить Киеву гарантии безопасности. С таким заявлением выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину. Если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — выразил свое мнение Расмуссен в интервью The Guardian. Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил, что НАТО хотят отправить военный контингент на Украину, поскольку ВСУ сталкиваются с большими потерями. Кроме того экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал URA.RU о том, что НАТО увеличивает группировку на границах с Россией и рассматривает возможность вторжения.

НАТО введет войска на Украину и примет в конфликте непосредственное участие, если Вашингтон откажется предоставить Киеву гарантии безопасности. С таким заявлением выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину. Если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — выразил свое мнение Расмуссен в интервью The Guardian. Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил, что НАТО хотят отправить военный контингент на Украину, поскольку ВСУ сталкиваются с большими потерями. Кроме того экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал URA.RU о том, что НАТО увеличивает группировку на границах с Россией и рассматривает возможность вторжения.