13 марта 2023

В НАТО хотят отправить контингент на Украину из-за потерь ВСУ

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После отправок оружия и бронетехники на Украину могут понадобиться войска из стран НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за тенденции Европы к поставкам оружия и бронетехники на Украину также могут начаться отправки войск НАТО в зону конфликта. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

«Сейчас мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться. Мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — заявил Салаи-Бобровницки, его слова передает портал Index.

Также глава Минобороны отметил, что Запад хочет не локализовать конфликт на Украине, а вывести его на всеобщий уровень. По его словам, из-за этого Европа может оказаться в центре конфликта. «Мира не будет, пока так не решит США — об этом знают все», — добавил Салаи-Бобровницки.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Запад близок к отправке своих войск в зону проведения специальной военной операции. По его словам, они близки к тому, чтобы предложить войскам стран-союзников Киева зайти на территорию Украины.

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Из-за тенденции Европы к поставкам оружия и бронетехники на Украину также могут начаться отправки войск НАТО в зону конфликта. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. «Сейчас мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться. Мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — заявил Салаи-Бобровницки, его слова передает портал Index. Также глава Минобороны отметил, что Запад хочет не локализовать конфликт на Украине, а вывести его на всеобщий уровень. По его словам, из-за этого Европа может оказаться в центре конфликта. «Мира не будет, пока так не решит США — об этом знают все», — добавил Салаи-Бобровницки. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Запад близок к отправке своих войск в зону проведения специальной военной операции. По его словам, они близки к тому, чтобы предложить войскам стран-союзников Киева зайти на территорию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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