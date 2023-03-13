В НАТО хотят отправить контингент на Украину из-за потерь ВСУ

14 марта 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

После отправок оружия и бронетехники на Украину могут понадобиться войска из стран НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за тенденции Европы к поставкам оружия и бронетехники на Украину также могут начаться отправки войск НАТО в зону конфликта. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. «Сейчас мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться. Мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — заявил Салаи-Бобровницки, его слова передает портал Index . Также глава Минобороны отметил, что Запад хочет не локализовать конфликт на Украине, а вывести его на всеобщий уровень. По его словам, из-за этого Европа может оказаться в центре конфликта. «Мира не будет, пока так не решит США — об этом знают все», — добавил Салаи-Бобровницки. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Запад близок к отправке своих войск в зону проведения специальной военной операции. По его словам, они близки к тому, чтобы предложить войскам стран-союзников Киева зайти на территорию Украины.

Из-за тенденции Европы к поставкам оружия и бронетехники на Украину также могут начаться отправки войск НАТО в зону конфликта. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. «Сейчас мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться. Мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — заявил Салаи-Бобровницки, его слова передает портал Index. Также глава Минобороны отметил, что Запад хочет не локализовать конфликт на Украине, а вывести его на всеобщий уровень. По его словам, из-за этого Европа может оказаться в центре конфликта. «Мира не будет, пока так не решит США — об этом знают все», — добавил Салаи-Бобровницки. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Запад близок к отправке своих войск в зону проведения специальной военной операции. По его словам, они близки к тому, чтобы предложить войскам стран-союзников Киева зайти на территорию Украины.