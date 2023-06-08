Турэксперты: средний чек за туры по России вырос на 30%

08 июня 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

Самый высокий рост цен зафиксирован в Москве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперты туристической области отметили рост цен на туры по России на 30%. В исследовании IT-компания «Эвотор», финтех-компания ЮMoney и сервис «Суточно.ру» сравнили стоимость туров в мае 2023 и 2022 годов. «Средний чек на летний сезон составил 94,2 тыс. рублей. У турагентств в Москве он достиг 146,3 тыс. рублей (рост на 19%), а в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 139,8 тыс. рублей (рост на 82%). Третье место по среднему чеку заняла Тюменская область — 124,7 тыс. рублей (рост цен на 35%)», — сообщает ТАСС со ссылкой на проведенное исследование. Отмечается, что в Нижегородской области цены выросли на 49%, в Санкт-Петербурге — на 40%, в Челябинской области — на 31%. Самый низкий показатель роста цен на туры зафиксирован в Краснодарском крае — 2%. Ранее URA.RU рассказало, что Россияне закладывают свое имущество в ломбарды, чтобы улететь к морю. При чем, порой такой вид займа оказывается выгоднее кредита в банке.

Эксперты туристической области отметили рост цен на туры по России на 30%. В исследовании IT-компания «Эвотор», финтех-компания ЮMoney и сервис «Суточно.ру» сравнили стоимость туров в мае 2023 и 2022 годов. «Средний чек на летний сезон составил 94,2 тыс. рублей. У турагентств в Москве он достиг 146,3 тыс. рублей (рост на 19%), а в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 139,8 тыс. рублей (рост на 82%). Третье место по среднему чеку заняла Тюменская область — 124,7 тыс. рублей (рост цен на 35%)», — сообщает ТАСС со ссылкой на проведенное исследование. Отмечается, что в Нижегородской области цены выросли на 49%, в Санкт-Петербурге — на 40%, в Челябинской области — на 31%. Самый низкий показатель роста цен на туры зафиксирован в Краснодарском крае — 2%. Ранее URA.RU рассказало, что Россияне закладывают свое имущество в ломбарды, чтобы улететь к морю. При чем, порой такой вид займа оказывается выгоднее кредита в банке.