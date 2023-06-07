Синоптик Пулин пообещал свердловчанам дожди и грозы

08 июня 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Днем екатеринбуржцев ожидает переменная облачность, а к вечеру придут осадки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области во второй половине дня 8 июня ожидаются дожди и небольшие грозы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Зона осадков достигнет Свердловской области во второй половине дня, по северу и по югу региона дожди ожидаются, в основном, небольшие. Вечером на юго-западе области вероятны грозы», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 8 июня ожидается температура от 16 до 21 градуса тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует днем переменную облачность, а вечером небольшие осадки с температурой от 18 до 20 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в ночь на 8 июня ожидаются грозы. К утру по прогнозу Пулина из-за похолоданий могут появиться туманы.

В Свердловской области во второй половине дня 8 июня ожидаются дожди и небольшие грозы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Зона осадков достигнет Свердловской области во второй половине дня, по северу и по югу региона дожди ожидаются, в основном, небольшие. Вечером на юго-западе области вероятны грозы», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 8 июня ожидается температура от 16 до 21 градуса тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует днем переменную облачность, а вечером небольшие осадки с температурой от 18 до 20 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в ночь на 8 июня ожидаются грозы. К утру по прогнозу Пулина из-за похолоданий могут появиться туманы.