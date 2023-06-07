07 июня 2023

Синоптик Пулин пообещал свердловчанам дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, навигация, зонт, поиск, дождь
Днем екатеринбуржцев ожидает переменная облачность, а к вечеру придут осадки Фото:

В Свердловской области во второй половине дня 8 июня ожидаются дожди и небольшие грозы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Зона осадков достигнет Свердловской области во второй половине дня, по северу и по югу региона дожди ожидаются, в основном, небольшие. Вечером на юго-западе области вероятны грозы», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 8 июня ожидается температура от 16 до 21 градуса тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует днем переменную облачность, а вечером небольшие осадки с температурой от 18 до 20 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в ночь на 8 июня ожидаются грозы. К утру по прогнозу Пулина из-за похолоданий могут появиться туманы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области во второй половине дня 8 июня ожидаются дожди и небольшие грозы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Зона осадков достигнет Свердловской области во второй половине дня, по северу и по югу региона дожди ожидаются, в основном, небольшие. Вечером на юго-западе области вероятны грозы», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 8 июня ожидается температура от 16 до 21 градуса тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует днем переменную облачность, а вечером небольшие осадки с температурой от 18 до 20 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в ночь на 8 июня ожидаются грозы. К утру по прогнозу Пулина из-за похолоданий могут появиться туманы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...