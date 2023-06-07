07 июня 2023

В Свердловской области рекордно снизился уровень конкуренции за рабочие места

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали медики Фото:

В Свердловской области по итогам мая в среднем на одну вакансию приходится 2,5 резюме. Это рекордно низкий показатель с начала 2021 года, сообщили URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

«По итогам мая уровень конкуренции за рабочие места опустился до 2,5 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сообщили в пресс-службе поискового сервиса работы.

По данным аналитиков, самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали медики — на одну вакансию приходит лишь 1,2 резюме. При этом самый высокий уровень конкуренции отмечается в сфере искусства, развлечений и массмедиа.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам раскрыли самые высокооплачиваемые профессии. По данным аналитиков, зарплату от 100 тысяч рублей предлагают менеджерам, разнорабочим и IT-специалистам.

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В Свердловской области по итогам мая в среднем на одну вакансию приходится 2,5 резюме. Это рекордно низкий показатель с начала 2021 года, сообщили URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «По итогам мая уровень конкуренции за рабочие места опустился до 2,5 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сообщили в пресс-службе поискового сервиса работы. По данным аналитиков, самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали медики — на одну вакансию приходит лишь 1,2 резюме. При этом самый высокий уровень конкуренции отмечается в сфере искусства, развлечений и массмедиа. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам раскрыли самые высокооплачиваемые профессии. По данным аналитиков, зарплату от 100 тысяч рублей предлагают менеджерам, разнорабочим и IT-специалистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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