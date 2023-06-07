В Свердловской области рекордно снизился уровень конкуренции за рабочие места

08 июня 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали медики Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области по итогам мая в среднем на одну вакансию приходится 2,5 резюме. Это рекордно низкий показатель с начала 2021 года, сообщили URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «По итогам мая уровень конкуренции за рабочие места опустился до 2,5 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сообщили в пресс-службе поискового сервиса работы. По данным аналитиков, самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали медики — на одну вакансию приходит лишь 1,2 резюме. При этом самый высокий уровень конкуренции отмечается в сфере искусства, развлечений и массмедиа. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам раскрыли самые высокооплачиваемые профессии. По данным аналитиков, зарплату от 100 тысяч рублей предлагают менеджерам, разнорабочим и IT-специалистам.

В Свердловской области по итогам мая в среднем на одну вакансию приходится 2,5 резюме. Это рекордно низкий показатель с начала 2021 года, сообщили URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «По итогам мая уровень конкуренции за рабочие места опустился до 2,5 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сообщили в пресс-службе поискового сервиса работы. По данным аналитиков, самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали медики — на одну вакансию приходит лишь 1,2 резюме. При этом самый высокий уровень конкуренции отмечается в сфере искусства, развлечений и массмедиа. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам раскрыли самые высокооплачиваемые профессии. По данным аналитиков, зарплату от 100 тысяч рублей предлагают менеджерам, разнорабочим и IT-специалистам.