07 июня 2023

Тюменские депутаты утвердили дату выборов губернатора

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021. Тюмень, депутат, коиб, выборы, голосование, бюллетень
Выборы тюменского губернатора пройдут 10 сентября Фото:

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Соответствующее решение 8 июня приняли депутаты на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Назначить выборы губернатора Тюменской области на 10 сентября», — говорится в решении облдумы. Депутаты проголосовали за документ единогласно.

Ранее о выдвижении на второй срок полномочий заявил губернатор Александр Моор. Его поддержал президент России Владимир Путин. Оппозиционные партии пока официально не объявляли своих кандидатов.

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Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Соответствующее решение 8 июня приняли депутаты на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Назначить выборы губернатора Тюменской области на 10 сентября», — говорится в решении облдумы. Депутаты проголосовали за документ единогласно. Ранее о выдвижении на второй срок полномочий заявил губернатор Александр Моор. Его поддержал президент России Владимир Путин. Оппозиционные партии пока официально не объявляли своих кандидатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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