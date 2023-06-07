Тюменские депутаты утвердили дату выборов губернатора

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября

08 июня 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Выборы тюменского губернатора пройдут 10 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Соответствующее решение 8 июня приняли депутаты на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Назначить выборы губернатора Тюменской области на 10 сентября», — говорится в решении облдумы. Депутаты проголосовали за документ единогласно. Ранее о выдвижении на второй срок полномочий заявил губернатор Александр Моор. Его поддержал президент России Владимир Путин. Оппозиционные партии пока официально не объявляли своих кандидатов.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Соответствующее решение 8 июня приняли депутаты на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Назначить выборы губернатора Тюменской области на 10 сентября», — говорится в решении облдумы. Депутаты проголосовали за документ единогласно. Ранее о выдвижении на второй срок полномочий заявил губернатор Александр Моор. Его поддержал президент России Владимир Путин. Оппозиционные партии пока официально не объявляли своих кандидатов.