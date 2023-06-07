Тюменские депутаты утвердили дату выборов губернатора

Выборы тюменского губернатора пройдут 10 сентября
Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Соответствующее решение 8 июня приняли депутаты на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.
«Назначить выборы губернатора Тюменской области на 10 сентября», — говорится в решении облдумы. Депутаты проголосовали за документ единогласно.
Ранее о выдвижении на второй срок полномочий заявил губернатор Александр Моор. Его поддержал президент России Владимир Путин. Оппозиционные партии пока официально не объявляли своих кандидатов.
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