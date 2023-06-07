По вкусу шпальный гриб напоминает вешенку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Висимском заповеднике Свердловской области появился необычный гриб — пилолистник чешуйчатый, который является съедобным и по вкусу напоминает вешенку. Он настолько неприхотлив, что может расти на шпалах и даже в угольных шахтах, объяснил URA.RU российский миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Как оказалось, есть грибы, которым никакая засуха не страшна. На полуразложившихся стволах давно упавших деревьев появились плодовые тела пилолистника чешуйчатого, иначе шпального гриба. Этот вид так неприхотлив, что частенько появляется на деревянных железнодорожных шпалах и угольных шахтах», — сообщается на странице Висимского заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Российский миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский пояснил корреспонденту, что шпальный гриб распространен в средней и южной полосе Евразии. Сам по себе гриб малочисленный и редко выдает большой урожай.

«Шпальным его назвали не зря — раньше он массово колонизировал деревянные шпалы, рос прямо на станциях и платформах, сделанных из сосновых бревен. Ему достаточно крошечной толики света, поэтому он растет даже в угольных шахтах», — рассказал Вишневский.

Он добавил, что в молодом возрасте пилолистник является съедобным, и имеет характерный смолистый вкус. «К нему можно относиться как к невкусной вешенке. Если собирать больше нечего, то и шпальный гриб тоже сойдет», — высказался ученый.

После первых дождей в свердловских лесах стали появляться грибы. Уральцы в начале неделе похвастались целыми ведрами красноголовиков и подосиновиков.

Шпальный гриб в заповеднике вырос на погибшем стволе дерева Фото: Н.В. Беляева, страница «Висимский биосферный заповедник», «ВКонтакте»