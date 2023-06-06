Из-за длительной засухи свердловчанам долго пришлось ждать грибов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На Урале после первых дождей появились грибы. Фотографиями долгожданного урожая любители тихой охоты делятся в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Мои труды сегодняшнего похода в лес. Я устала, но я счастлива», — написала пользователь Анастасия Вяткина. Она указала, что грибы были собраны на Тагильском тракте. Другие грибники добавили, что тоже собрали первый урожай в Каменском, Логиново и у себя в садах. На снимках красуются подосиновики, подберезовики, аппетитные грибные блюда и первые заготовки на зиму.

Нашлись среди участников группы и такие, кто усомнились в правдивости информации. «Фейк, по-моему. Откуда желтые листья в июне?» — задался вопросом Евгений Ямщиков. «Полная чушь. В лесу сухо, и фото, наверное, прошлого года. Только вчера прошел дождь! Где грибы взяли в этом году?» — поинтересовалась пользователь под именем Julia Meged. «Не обижайтесь, но не было дождей, какие могут быть грибы?» — присоединилась Светлана Ширяева.

О первых грибах сообщалось еще в мае — тогда появились сморчки. Однако длительная засуха привела к тому, что леса опустели. Синоптики заявили, что нынешним летом был побит рекорд по минимальному количеству осадков с 1957 года. Если тогда в регионе выпало 2 мм осадков, то в 2023 году — лишь 0,5 мм.

Первые же дожди принесли долгожданный урожай Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»

В удачу грибников поверили не все Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»

Грибов свердловчанам пришлось ждать долго Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»

Из первых грибов уральцы сварили суп… Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»

… и сделали заготовки на зиму Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»