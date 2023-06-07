07 июня 2023

Мэрия Перми передает краевым властям землю под строительство новой магистрали

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Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, пробка, трасса
На пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова построят развязку Фото:

Администрация Перми готовится передать в краевую собственность несколько участков дорог в городе. Мэрия передаст часть шоссе Космонавтов для строительства развязки на пересечении шоссе с улицей Крисанова.

«Глава Перми Алексей Демкин внес в Пермскую думу проект решения о безвозмездной передаче более 11,2 га участков дорог из муниципальной в краевую собственность», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Планируется передать дороги по шоссе Космонавтов, улицам Столбовой, Овчинникова и Пушкина.

Реконструкция улицы Крисанова началась в 2021 году. В рамках работ построят новую двухуровневую развязку на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова с переходом через Данилиху. Завершиться работы должны в 2027 году.

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Администрация Перми готовится передать в краевую собственность несколько участков дорог в городе. Мэрия передаст часть шоссе Космонавтов для строительства развязки на пересечении шоссе с улицей Крисанова. «Глава Перми Алексей Демкин внес в Пермскую думу проект решения о безвозмездной передаче более 11,2 га участков дорог из муниципальной в краевую собственность», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Планируется передать дороги по шоссе Космонавтов, улицам Столбовой, Овчинникова и Пушкина. Реконструкция улицы Крисанова началась в 2021 году. В рамках работ построят новую двухуровневую развязку на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова с переходом через Данилиху. Завершиться работы должны в 2027 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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