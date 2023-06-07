Мэрия Перми передает краевым властям землю под строительство новой магистрали

08 июня 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

На пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова построят развязку Фото: Алексей Гущин © URA.RU Администрация Перми готовится передать в краевую собственность несколько участков дорог в городе. Мэрия передаст часть шоссе Космонавтов для строительства развязки на пересечении шоссе с улицей Крисанова. «Глава Перми Алексей Демкин внес в Пермскую думу проект решения о безвозмездной передаче более 11,2 га участков дорог из муниципальной в краевую собственность», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Планируется передать дороги по шоссе Космонавтов, улицам Столбовой, Овчинникова и Пушкина. Реконструкция улицы Крисанова началась в 2021 году. В рамках работ построят новую двухуровневую развязку на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова с переходом через Данилиху. Завершиться работы должны в 2027 году.

Администрация Перми готовится передать в краевую собственность несколько участков дорог в городе. Мэрия передаст часть шоссе Космонавтов для строительства развязки на пересечении шоссе с улицей Крисанова. «Глава Перми Алексей Демкин внес в Пермскую думу проект решения о безвозмездной передаче более 11,2 га участков дорог из муниципальной в краевую собственность», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Планируется передать дороги по шоссе Космонавтов, улицам Столбовой, Овчинникова и Пушкина. Реконструкция улицы Крисанова началась в 2021 году. В рамках работ построят новую двухуровневую развязку на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова с переходом через Данилиху. Завершиться работы должны в 2027 году.