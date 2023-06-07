В ХМАО образовался рекордный дефицит кадров. Инфографика

08 июня 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Самый большой дефицит — в области медицины и фармацевтики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО образовался рекордный дефицит кадров. По данным пресс-службы агентства HeadHunter, в мае на одну вакансию приходится менее 4 резюме. «По итогам мая 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 3,8 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сообщили в пресс-службе. Самыми дефицитными специалистами в округе на данный момент являются представители профессиональной сферы медицина и фармацевтика. На одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. «Также в список наиболее дефицитных кадров попали специалисты из сфер „Автомобильный бизнес“ (1,5), и „Розничная торговля“ (1,6), „Продажи, обслуживание клиентов“ (2,3), „Страхование“ (2,9), „Рабочий персонал“ (3,0), „Сельское хозяйство“ (3,1), „Транспорт, логистика, перевозки“ (3,2) и „Туризм, гостиницы, рестораны“ (по 3,5)», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики HeadHunter назвали лучшие летние подработки для подростков в ХМАО. Самой привлекательной стала работа расклейщика объявлений и курьера. В мае 2023 года на одну вакансию приходится 3,8 резюме Скрин: пресс-служба сервиса HeadHunter

В ХМАО образовался рекордный дефицит кадров. По данным пресс-службы агентства HeadHunter, в мае на одну вакансию приходится менее 4 резюме. «По итогам мая 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 3,8 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сообщили в пресс-службе. Самыми дефицитными специалистами в округе на данный момент являются представители профессиональной сферы медицина и фармацевтика. На одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. «Также в список наиболее дефицитных кадров попали специалисты из сфер „Автомобильный бизнес“ (1,5), и „Розничная торговля“ (1,6), „Продажи, обслуживание клиентов“ (2,3), „Страхование“ (2,9), „Рабочий персонал“ (3,0), „Сельское хозяйство“ (3,1), „Транспорт, логистика, перевозки“ (3,2) и „Туризм, гостиницы, рестораны“ (по 3,5)», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики HeadHunter назвали лучшие летние подработки для подростков в ХМАО. Самой привлекательной стала работа расклейщика объявлений и курьера.