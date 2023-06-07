Площадь лесных пожаров в ЯНАО уменьшилась в 17 раз

В ЯНАО площадь природных пожаров сократилась за прошедшие сутки в семнадцать раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горит в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«В Ямало-Ненецком автономном округе действует один локализованный природный пожар в Красноселькупском районе на площади 10 гектаров. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что 7 июня в округе действовало четыре очага лесных пожаров в Красноселькупском и Пуровском районах на территории 173 гектаров. Как рассказали корреспонденту агентства в окружном департаменте природы, причиной резкого увеличения площади стала теплая сухая погода и прошедшие грозы.
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