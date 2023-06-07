07 июня 2023
06 июня 2023

Площадь лесных пожаров в ЯНАО уменьшилась в 17 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО спасатели практически справились с природными пожарами Фото:
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В ЯНАО площадь природных пожаров сократилась за прошедшие сутки в семнадцать раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горит в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В Ямало-Ненецком автономном округе действует один локализованный природный пожар в Красноселькупском районе на площади 10 гектаров. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что 7 июня в округе действовало четыре очага лесных пожаров в Красноселькупском и Пуровском районах на территории 173 гектаров. Как рассказали корреспонденту агентства в окружном департаменте природы, причиной резкого увеличения площади стала теплая сухая погода и прошедшие грозы.

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В ЯНАО площадь природных пожаров сократилась за прошедшие сутки в семнадцать раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горит в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В Ямало-Ненецком автономном округе действует один локализованный природный пожар в Красноселькупском районе на площади 10 гектаров. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что 7 июня в округе действовало четыре очага лесных пожаров в Красноселькупском и Пуровском районах на территории 173 гектаров. Как рассказали корреспонденту агентства в окружном департаменте природы, причиной резкого увеличения площади стала теплая сухая погода и прошедшие грозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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