Площадь лесных пожаров в ЯНАО уменьшилась в 17 раз

08 июня 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

В ЯНАО спасатели практически справились с природными пожарами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В ЯНАО площадь природных пожаров сократилась за прошедшие сутки в семнадцать раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горит в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В Ямало-Ненецком автономном округе действует один локализованный природный пожар в Красноселькупском районе на площади 10 гектаров. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что 7 июня в округе действовало четыре очага лесных пожаров в Красноселькупском и Пуровском районах на территории 173 гектаров. Как рассказали корреспонденту агентства в окружном департаменте природы, причиной резкого увеличения площади стала теплая сухая погода и прошедшие грозы.

В ЯНАО площадь природных пожаров сократилась за прошедшие сутки в семнадцать раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горит в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В Ямало-Ненецком автономном округе действует один локализованный природный пожар в Красноселькупском районе на площади 10 гектаров. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что 7 июня в округе действовало четыре очага лесных пожаров в Красноселькупском и Пуровском районах на территории 173 гектаров. Как рассказали корреспонденту агентства в окружном департаменте природы, причиной резкого увеличения площади стала теплая сухая погода и прошедшие грозы.