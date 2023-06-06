В ЯНАО площадь природных пожаров увеличилась более чем в десять раз

В ЯНАО за прошедшие двое суток в разы увеличилась площадь природных пожаров. На 7 июня в округе действуют четыре природных пожара в Красноселькупском и Пуровском районах на площади 173 гектара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
«В Ямало-Ненецком автономном округе действует четыре природных пожара в Красноселькупском и Пуровском районах, один из очагов локализован на площади три гектара, общая площадь природных пожаров составляет 173 гектара. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в окружной департамент природных ресурсов и экологии. Там пояснили, что увеличение площади распространения огня связано с прошедшим над территорией Ямала грозовым фронтом. «На территории Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств объявлен 3-4 класс пожарной опасности. Теплая сухая погода и прохождение грозового фронта привели к увеличению площади природных пожаров», — сообщил корреспонденту начальник отдела охраны и защиты лесов Максим Михайловский.
Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 4 июня в ЯНАО горело около 26 гектаров леса. Через сутки площадь природных пожаров сократилась до 12 гектаров.
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