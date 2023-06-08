Военкор URA.RU сообщил о взрывах в Луганске

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Луганск подвергся ракетному удару Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Луганск произошло несколько взрывов. Ракетный удар вызвал появление черного дыма над городом.

«Было четыре-пять взрывов подряд. Похоже на ракету и последующую детонацию», — сообщил военный корреспондент URA.RU.

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В городе Луганск произошло несколько взрывов. Ракетный удар вызвал появление черного дыма над городом. «Было четыре-пять взрывов подряд. Похоже на ракету и последующую детонацию», — сообщил военный корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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