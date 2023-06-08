Военкор URA.RU сообщил о взрывах в Луганске

Луганск подвергся ракетному удару
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Луганск произошло несколько взрывов. Ракетный удар вызвал появление черного дыма над городом.
«Было четыре-пять взрывов подряд. Похоже на ракету и последующую детонацию», — сообщил военный корреспондент URA.RU.
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