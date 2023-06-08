Лукашенко призвал перестать искать причины СВО

08 июня 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Не нужно искать причины украинского конфликта, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нужно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ. «Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание «Белта». Он уточнил, что сейчас любое совещание в Беларуси с государствами-членами ОДКБ не обходится без обсуждения Украины. Президент попросил перестать искать какие-либо причины конфликта.

Нужно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ. «Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание «Белта». Он уточнил, что сейчас любое совещание в Беларуси с государствами-членами ОДКБ не обходится без обсуждения Украины. Президент попросил перестать искать какие-либо причины конфликта.