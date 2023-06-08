Лукашенко призвал перестать искать причины СВО

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Не нужно искать причины украинского конфликта, заявил Александр Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нужно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ.

«Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание «Белта». Он уточнил, что сейчас любое совещание в Беларуси с государствами-членами ОДКБ не обходится без обсуждения Украины. Президент попросил перестать искать какие-либо причины конфликта.

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Нужно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ. «Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание «Белта». Он уточнил, что сейчас любое совещание в Беларуси с государствами-членами ОДКБ не обходится без обсуждения Украины. Президент попросил перестать искать какие-либо причины конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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