Лукашенко призвал перестать искать причины СВО

Не нужно искать причины украинского конфликта, заявил Александр Лукашенко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нужно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ.
«Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание «Белта». Он уточнил, что сейчас любое совещание в Беларуси с государствами-членами ОДКБ не обходится без обсуждения Украины. Президент попросил перестать искать какие-либо причины конфликта.
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