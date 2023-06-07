Тюменский прокурор выяснит, почему на головы людей обвалился потолок

Прокурор Тюменской области проверит сообщения об обрушении потолка в жилом доме Тюмени

Сообщение об обрушении потолка в жилом доме тюменского Антипино появилось в социальных сетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокурор Тюменской области проверит сообщения об обрушении потолка в одном из жилых домов областной столицы. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту обрушения потолка в жилом помещении многоквартирного дома в Тюмени. В социальных сетях опубликована информация об обрушении потолка в жилом помещении многоквартирного дома 5 по ул. Беловежской в г. Тюмень», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что потолок обвалился в квартире с ремонтом, который был выполнен застройщиком, но в управляющей компании на жалобы людей не отреагировали.