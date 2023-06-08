Власти Новой Каховки: погибли 5 человек после взрыва на ГЭС 08 июня 2023 в 13:07 Размер текста - 17 + Из-за подрыва ГЭС в Новой Каховке пострадал 41 человек, сообщил Владимир Леонтьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС погибли пять человек. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Пять человек погибли после катастрофы на Каховской ГЭС», — рассказал Леонтьев в программе «Соловьев Live». По его информации, госпитализирован 41 человек. ВСУ подорвали ГЭС 6 июня. URA.RU приводило сводку того, что известно о ЧП на данный момент. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что за подрыв ответственны ВСУ, так как они взорвали трубопроводы «Северный поток» в 2022 году. Из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС погибли пять человек. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Пять человек погибли после катастрофы на Каховской ГЭС», — рассказал Леонтьев в программе «Соловьев Live». По его информации, госпитализирован 41 человек. ВСУ подорвали ГЭС 6 июня. URA.RU приводило сводку того, что известно о ЧП на данный момент. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что за подрыв ответственны ВСУ, так как они взорвали трубопроводы «Северный поток» в 2022 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям