Власти Новой Каховки: погибли 5 человек после взрыва на ГЭС

Из-за подрыва ГЭС в Новой Каховке пострадал 41 человек, сообщил Владимир Леонтьев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС погибли пять человек. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Пять человек погибли после катастрофы на Каховской ГЭС», — рассказал Леонтьев в программе «Соловьев Live». По его информации, госпитализирован 41 человек.
ВСУ подорвали ГЭС 6 июня. URA.RU приводило сводку того, что известно о ЧП на данный момент. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что за подрыв ответственны ВСУ, так как они взорвали трубопроводы «Северный поток» в 2022 году.
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