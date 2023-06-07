Роспотребнадзор ХМАО назвал водоемы, в которых можно купаться. Список

Роспотребнадзор: в ХМАО пять безопасных водоемов для купания

08 июня 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

В пяти водоемах ХМАО можно купаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. На официальном сайте ведомства указано восемь объектов рекреации, но только в пяти водоемах можно купаться. «Традиционно югорчанами, в качестве зон рекреации используются более 69 пресноводных водоемов. Только восемь из них по официальным данным органов местного самоуправления могут использоваться в целях отдыха на воде», — уточняет роспотребнадзор. Купаться разрешено в следующих водоемах водоемов: Лангепас — берег протоки Каюковская;

Белоярский — городской пляж на озере Нешинелор с прилегающей к пляжу акваторией;

Радужный — городской пляж на протоке реки Аган;

Новоаганск Нижневартовского района — пляж на озере Могылор;

Советский район — озеро Окунево в зоне купания детского лагеря «Окуневские зори» МАУ «ФОК «Олимп». Отдохнуть без купания можно на трех прибрежных территориях Сургута: рекреация около реки Сайма;

место отдыха около реки Черная (СНТ Рассвет);

центр отдыха у воды «Эдем». В настоящее время роспотребнадзор ХМАО проверяет несанкционированные зоны отдыха, которые пользуются популярностью у жителей округа: оценивает качество воды и песка. Результаты проверок ведомство объявит дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ужесточили административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Размер штрафов составит от пятисот до двух тысяч рублей.

Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. На официальном сайте ведомства указано восемь объектов рекреации, но только в пяти водоемах можно купаться. «Традиционно югорчанами, в качестве зон рекреации используются более 69 пресноводных водоемов. Только восемь из них по официальным данным органов местного самоуправления могут использоваться в целях отдыха на воде», — уточняет роспотребнадзор. Купаться разрешено в следующих водоемах водоемов: Отдохнуть без купания можно на трех прибрежных территориях Сургута: В настоящее время роспотребнадзор ХМАО проверяет несанкционированные зоны отдыха, которые пользуются популярностью у жителей округа: оценивает качество воды и песка. Результаты проверок ведомство объявит дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ужесточили административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Размер штрафов составит от пятисот до двух тысяч рублей.