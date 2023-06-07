Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. На официальном сайте ведомства указано восемь объектов рекреации, но только в пяти водоемах можно купаться.
«Традиционно югорчанами, в качестве зон рекреации используются более 69 пресноводных водоемов. Только восемь из них по официальным данным органов местного самоуправления могут использоваться в целях отдыха на воде», — уточняет роспотребнадзор.
Купаться разрешено в следующих водоемах водоемов:
- Лангепас — берег протоки Каюковская;
- Белоярский — городской пляж на озере Нешинелор с прилегающей к пляжу акваторией;
- Радужный — городской пляж на протоке реки Аган;
- Новоаганск Нижневартовского района — пляж на озере Могылор;
- Советский район — озеро Окунево в зоне купания детского лагеря «Окуневские зори» МАУ «ФОК «Олимп».
Отдохнуть без купания можно на трех прибрежных территориях Сургута:
- рекреация около реки Сайма;
- место отдыха около реки Черная (СНТ Рассвет);
- центр отдыха у воды «Эдем».
В настоящее время роспотребнадзор ХМАО проверяет несанкционированные зоны отдыха, которые пользуются популярностью у жителей округа: оценивает качество воды и песка. Результаты проверок ведомство объявит дополнительно.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ужесточили административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Размер штрафов составит от пятисот до двух тысяч рублей.
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