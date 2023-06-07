07 июня 2023
06 июня 2023

Роспотребнадзор ХМАО назвал водоемы, в которых можно купаться. Список

Роспотребнадзор: в ХМАО пять безопасных водоемов для купания
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
В пяти водоемах ХМАО можно купаться Фото:

Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. На официальном сайте ведомства указано восемь объектов рекреации, но только в пяти водоемах можно купаться.

«Традиционно югорчанами, в качестве зон рекреации используются более 69 пресноводных водоемов. Только восемь из них по официальным данным органов местного самоуправления могут использоваться в целях отдыха на воде», — уточняет роспотребнадзор.

Купаться разрешено в следующих водоемах водоемов:

  • Лангепас — берег протоки Каюковская;
  • Белоярский — городской пляж на озере Нешинелор с прилегающей к пляжу акваторией;
  • Радужный — городской пляж на протоке реки Аган;
  • Новоаганск Нижневартовского района — пляж на озере Могылор;
  • Советский район — озеро Окунево в зоне купания детского лагеря «Окуневские зори» МАУ «ФОК «Олимп».

Отдохнуть без купания можно на трех прибрежных территориях Сургута:

  • рекреация около реки Сайма;
  • место отдыха около реки Черная (СНТ Рассвет);
  • центр отдыха у воды «Эдем».

В настоящее время роспотребнадзор ХМАО проверяет несанкционированные зоны отдыха, которые пользуются популярностью у жителей округа: оценивает качество воды и песка. Результаты проверок ведомство объявит дополнительно.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ужесточили административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Размер штрафов составит от пятисот до двух тысяч рублей.

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Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. На официальном сайте ведомства указано восемь объектов рекреации, но только в пяти водоемах можно купаться. «Традиционно югорчанами, в качестве зон рекреации используются более 69 пресноводных водоемов. Только восемь из них по официальным данным органов местного самоуправления могут использоваться в целях отдыха на воде», — уточняет роспотребнадзор. Купаться разрешено в следующих водоемах водоемов: Отдохнуть без купания можно на трех прибрежных территориях Сургута: В настоящее время роспотребнадзор ХМАО проверяет несанкционированные зоны отдыха, которые пользуются популярностью у жителей округа: оценивает качество воды и песка. Результаты проверок ведомство объявит дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ужесточили административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Размер штрафов составит от пятисот до двух тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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