24 мая 2023
23 мая 2023

Депутаты ХМАО увеличили штрафы за купание в запрещенных местах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, купание запрещено, баржа, городской пруд, отдых, лодки
Размер штрафа за купание в запрещенных местах будет до 2 тысяч рублей Фото:

Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа приняли изменения в закон, который ужесточает административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Теперь размер штрафов будет от пятисот до двух тысяч рублей.

«Проектом закона предлагается ужесточить административную ответственность за купание в запрещенных местах, установив размер административного штрафа от пятисот до двух тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке закона. За принятие изменений депутаты проголосовали единогласно. Трансляция заседания доступна на сайте окружной думы.

При этом теперь властям необходимо заключить соглашение с органами внутренних дел. «Предполагаем, несколько месяцев на это точно уйдет», — уточнил во время заседания исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев. Ранее размер штрафов составлял от 100 до 500 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске во время купания на озере утонул подросток. К расследованию гибели мальчика на озере уже подключился Следственный комитет.

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Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа приняли изменения в закон, который ужесточает административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Теперь размер штрафов будет от пятисот до двух тысяч рублей. «Проектом закона предлагается ужесточить административную ответственность за купание в запрещенных местах, установив размер административного штрафа от пятисот до двух тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке закона. За принятие изменений депутаты проголосовали единогласно. Трансляция заседания доступна на сайте окружной думы. При этом теперь властям необходимо заключить соглашение с органами внутренних дел. «Предполагаем, несколько месяцев на это точно уйдет», — уточнил во время заседания исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев. Ранее размер штрафов составлял от 100 до 500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске во время купания на озере утонул подросток. К расследованию гибели мальчика на озере уже подключился Следственный комитет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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