Депутаты ХМАО увеличили штрафы за купание в запрещенных местах

Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа приняли изменения в закон, который ужесточает административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Теперь размер штрафов будет от пятисот до двух тысяч рублей.
«Проектом закона предлагается ужесточить административную ответственность за купание в запрещенных местах, установив размер административного штрафа от пятисот до двух тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке закона. За принятие изменений депутаты проголосовали единогласно. Трансляция заседания доступна на сайте окружной думы.
При этом теперь властям необходимо заключить соглашение с органами внутренних дел. «Предполагаем, несколько месяцев на это точно уйдет», — уточнил во время заседания исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев. Ранее размер штрафов составлял от 100 до 500 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске во время купания на озере утонул подросток. К расследованию гибели мальчика на озере уже подключился Следственный комитет.
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