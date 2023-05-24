Депутаты ХМАО увеличили штрафы за купание в запрещенных местах

25 мая 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Размер штрафа за купание в запрещенных местах будет до 2 тысяч рублей Фото: Московец Илья © URA.RU Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа приняли изменения в закон, который ужесточает административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Теперь размер штрафов будет от пятисот до двух тысяч рублей. «Проектом закона предлагается ужесточить административную ответственность за купание в запрещенных местах, установив размер административного штрафа от пятисот до двух тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке закона. За принятие изменений депутаты проголосовали единогласно. Трансляция заседания доступна на сайте окружной думы. При этом теперь властям необходимо заключить соглашение с органами внутренних дел. «Предполагаем, несколько месяцев на это точно уйдет», — уточнил во время заседания исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев. Ранее размер штрафов составлял от 100 до 500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске во время купания на озере утонул подросток. К расследованию гибели мальчика на озере уже подключился Следственный комитет.

Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа приняли изменения в закон, который ужесточает административную ответственность за купание в запрещенных водоемах. Теперь размер штрафов будет от пятисот до двух тысяч рублей. «Проектом закона предлагается ужесточить административную ответственность за купание в запрещенных местах, установив размер административного штрафа от пятисот до двух тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке закона. За принятие изменений депутаты проголосовали единогласно. Трансляция заседания доступна на сайте окружной думы. При этом теперь властям необходимо заключить соглашение с органами внутренних дел. «Предполагаем, несколько месяцев на это точно уйдет», — уточнил во время заседания исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев. Ранее размер штрафов составлял от 100 до 500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске во время купания на озере утонул подросток. К расследованию гибели мальчика на озере уже подключился Следственный комитет.