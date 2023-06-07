На форуме в Челябинске обсудят вопросы сохранения водоемов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В случае засухи уровень Аргазинского водохранилища (Аргаяшский район), крупнейшего в Челябинской области, поднимут. Об этом 8 июня на Экологическом водном форуме Южного Урала заявил министр экологии региона Сергей Лихачев.

«В случае падения уровня из-за засухи и водных циклов мы поднимем уровень Аргазей. Одновременно предпринятые в последние годы усилия позволили сократить в 20 раз сбросы вредных веществ в водоем. Туда теперь течет чистая вода», — отметил Лихачев.

Аргазинское водохранилище на реке Миасс является крупнейшим водным объектом региона с площадью водного зеркала в113 кв км. Отсюда вода поступает в Шершневское водохранилище, обеспечивая ресурсом Челябинск и ряд других населенных пунктов.

Участников форума приветствовал губернатор Алексей Текслер. Он заявил, что готовится подписание ряда соглашений с волонтерскими экологическими организациями. Глава области анонсировал программу мероприятия. Оно началось с работы специализированной выставки, работы площадок.

На форуме поднимут темы экологического мониторинга, прикладных практик сохранения водных объектов, экотуризма и экологического образования. Второй день форума соберет участников на Тургояке в Миассе в рамках «Зеленого фестиваля». На площадках пройдут мастер-классы, состоится спортивно-музыкальная программа, будут работать эколаборатории и пройдет викторина. Амбассадором акции «Вода России» станет звезда сериала «Универ» Стас Ярушин. Акция объединит несколько тысяч жителей региона, а ее центральное событие пройдет на берегах миасского озера.

Открытие водного форума состоялось в Челябинске 8 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш принял участие в открытии конференции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гостей и челябинцев приветствовал вице-губернатора Александр Козлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотни специалистов будут работать в Челябинске на протяжении двух дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU